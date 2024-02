a) Davacıların İİK’nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına karar verilmiş, 19/09/2022 tarihli tensip ara kararları ile belirlenen tedbirlerin kesin mühlet süresince devam etmesine, b) Kesin mühlet süresince daha önce görevlendirilen Konkordato Komiseri Yıldırım Can Arpaçay’ın komiserlik görevine devam etmesine, Davacılar Barmak Barutçuoğlu Gıda Makinaları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ( 0142022178000018 Mersis No. )( 1420221780 Vergi No. Burcu Barutçuoğlu’na verilen 1 yıllık kesin mühletin 16/02/2024 tarihinden itibaren altı (6) ay daha uzatılmasına hükmedilmiştir. İlan olunur.