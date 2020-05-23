Türk profesörden umutlandıran koronavirüs çıkışı

MUTASYONA UĞRAMIŞ OLABİLİR Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre; 11 Mart’ta hastaların yüksek ateş, boğaz ağrısı, vücut kırgınlığı, pnömoni, öksürük ve ciddi nefes darlığı, nadir olarak ishal ve koku alamama şikayetleriyle acil servislere başvurduğunu anlatan Demirhan, “16 Mart itibariyle hasta sayısında hatırı sayılır bir artış oldu. 15- 30 Nisan’da hasta sayıları çok ciddi seviyelere ulaştı. 23 Nisan’da ise zirve yaptı. Mayıs ayında hastanemize başvuran hastaların klinik tabloları ise nisan ayına göre daha iyi. Hastaların şikayetlerinde değişim gözlemliyoruz. Hastalar artık daha bulgularla yani hafif ateş, öksürük zatürre/pnömoni olmadan geliyor. Bunda iki şey önemli olabilir, birincisi hastalar normal gribim diye düşünüp evde beklemiyor. İkincisi ise virüs etkinliğini, şiddetini, öldürücülüğünü kaybetmiş olabilir. Hatta belki virüs mutasyona dahi uğramış olabilir” dedi.