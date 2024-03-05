Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

Mahkeme tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: Davacılar, Taner Özgül, Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ( 04840935555900013 Mersis No. ) ( 4840935559 Vergi No ) 'nin konkordato taleplerinin reddine, davacı Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin borca batık olduğu anlaşıldığından 27/02/2024 tarih ve saat 14:51 tarihi itibariyle iflasına, ( iflasın adi tasfiye usulüne uygun yapılmasına) iflasın açıldığının gecikmeksizin İnegöl İflas Müdürlüğüne bildirilerek iflas avansının ilgili iflas dosyasına derhal gönderilmesine, Konkordato Komiseri Şükrü Çalışkan'ın görevinin sonlandırılmasına, geçici mühlet nedeniyle mahkememizce verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Karar İcra İflas Kanunu 288. maddesi uyarınca ilan olunur.