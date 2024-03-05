  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

Şener Üşümezsoy'dan acil kodlu deprem açıklaması! İstanbul için ilginç bir durum var

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Katar'ı salladı! İlk kez gösterildi

Bu kez Ruslar, Araplar ya da Almanlar değil! 5 gün sonra onlar Türkiye'ye geliyor, akın edecekler

Türk İHA'ları ile Rusya'yı bozguna uğratan Ukrayna'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Sızlanmaya başladılar

Akıllı telefonlarda ultrasonik teknoloji devri! Bir ilke imza atacaklar

Böbreklerinize zarar veren 7 yaygın alışkanlık! Karışımı yapanlar tesiri hemen hisseti... İbrahim Saraçoğlu paylaştı

Teknoloji firmalarından ücretsiz yapay zeka dersi

ABD'ye meydan okudular! Pastadan pay istiyorlar

Apple'dan zam kararı! iPhone fiyatları uçtu
Ekonomi
11
Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

2024-03-05 01:51:29
Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

Son dönemde dünya genelinde iflas haberleri artmaya devam ediyor. Bu durumdan maalesef ki ülkemizde nasibini alıyor. Son olarak bir şehrin tanınan mobilya firması iflas etti.

#1
Foto - Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

Dünya genelindeki ekonomik kriz artık içinde çıkılamaz hale gelmiş durumda.

#2
Foto - Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

#3
Foto - Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da ekonomik krizin tüm dünyada etkili olmasına sebebiyet verdi.

#5
Foto - Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

Bursa'da konkordato mühletini uzatma talebi reddedilen Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adlı firma resmen iflas etti.

#6
Foto - Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 31 Ocak 2024 tarihinde 2 ay mühlet verdiği Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti.

#7
Foto - Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

Mahkeme tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: Davacılar, Taner Özgül, Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ( 04840935555900013 Mersis No. ) ( 4840935559 Vergi No ) 'nin konkordato taleplerinin reddine, davacı Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin borca batık olduğu anlaşıldığından 27/02/2024 tarih ve saat 14:51 tarihi itibariyle iflasına, ( iflasın adi tasfiye usulüne uygun yapılmasına) iflasın açıldığının gecikmeksizin İnegöl İflas Müdürlüğüne bildirilerek iflas avansının ilgili iflas dosyasına derhal gönderilmesine, Konkordato Komiseri Şükrü Çalışkan'ın görevinin sonlandırılmasına, geçici mühlet nedeniyle mahkememizce verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Karar İcra İflas Kanunu 288. maddesi uyarınca ilan olunur.

#8
Foto - Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

2015 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyetlerine başlayan Arin Yatak, ekonomik zorlukları aşamayarak 2024 yılının 3. ayında iflas etti.

#9
Foto - Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

Yatak, baza ve yatak setleri üreten firma çok sayıda noktada hizmet veriyordu.

#10
Foto - Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

KAYNAK: bursahakimiyet

Son dakika! İstanbul'da hissedilen deprem oldu
Gündem

Son dakika! İstanbul'da hissedilen deprem oldu

Son dakika... AFAD, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul ve çevre illerde de his..
Kayısının fiyatı kırmızı eti solladı
Gıda

Kayısının fiyatı kırmızı eti solladı

Kuru kayısı fiyatı, et fiyatlarını adeta ikiye katladı.

Kaset aynı film aynı! CHP medyasında anket lotosu
Gündem

Kaset aynı film aynı! CHP medyasında anket lotosu

Anar Araştırma şirketi sahibi İbrahim Uslu’nun sözlerini manşet yapan Halk TV, algı operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz seçi..
‘Faiz sebep enflasyon sonuçtur!’ Erdoğan’a gülen ekonomistler şimdi nerede?
Ekonomi

‘Faiz sebep enflasyon sonuçtur!’ Erdoğan’a gülen ekonomistler şimdi nerede?

Gelen son enflasyon verilerini değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayy..
CHP yönetimindeki İzmir'de kriz sonunda patlak verdi! Sokağa dökülecekler
Gündem

CHP yönetimindeki İzmir'de kriz sonunda patlak verdi! Sokağa dökülecekler

CHP'nin aday krizi yaşadığı İzmir'de bu kez Tunç Soyer yönetimindeki büyükşehir çalışanlarıyla sorun patlak verdi. Yaklaşık 6 bin işçiyi ilg..
BAYKAR'dan tarihi hamle! Haluk Bayraktar az önce ilan etti: Artık o ülkenin semalarında...
Teknoloji

BAYKAR'dan tarihi hamle! Haluk Bayraktar az önce ilan etti: Artık o ülkenin semalarında...

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların Arnavutluk ordusunun envanterine girdiğini belirterek, "Bayraktar TB2'ler bug..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23