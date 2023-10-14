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Ekonomi
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Türk Lirası'nda yeni dönem resmen başlıyor! Açıklandı! Artık bu olacak

2023-10-14 11:39:59
Türk Lirası'nda yeni dönem resmen başlıyor! Açıklandı! Artık bu olacak

Türk Lirası'nda yeni dönem resmen başlıyor! Açıklandı! Artık bu olacak

#1
Foto - Türk Lirası'nda yeni dönem resmen başlıyor! Açıklandı! Artık bu olacak

Orta Vadeli Program'da (OVP) Dijital Türk Lirası kullanımının yaygınlaştırılmasına dair madde dikkat çekmişti. Dijital Türk Lirası'nda yasal düzenlemenin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi hedeflenirken, ATSO Başkanı Ali Bahar da önemli açıklamalarda bulundu. Bahar, Türk Lirası'nın dijitale aktarımıyla Türkiye'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya katkının 26 milyar doları bulacağını belirtti.

#2
Foto - Türk Lirası'nda yeni dönem resmen başlıyor! Açıklandı! Artık bu olacak

Anadolu'da üretime yoğunlaşan KOBİ'lerin, sanayi 4.0'a hazırlanmaları amacı ile dijitalleşmesine katkı sağlamak, sektörler bazında dijital dönüşümde yol haritasını çizmek ve dijitalleşme sürecine rehberlik etmek için düzenlenen Dijital Anadolu Projesi'nin konuğu ATSO Başkanı Ali Bahar'dı.

#3
Foto - Türk Lirası'nda yeni dönem resmen başlıyor! Açıklandı! Artık bu olacak

Panelde, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar; işletmelerin dijitalleşmesi, hangi sektörlerin dijitalleşmede daha iyi, tarımda dijitalleşme, OVP'de dijital dönüşüm ile Dijital Türk Lirası'nın faydaları gibi konulara değindi.

#4
Foto - Türk Lirası'nda yeni dönem resmen başlıyor! Açıklandı! Artık bu olacak

Konuşmasında dijitalleşme endeksinin önemini anlatan Başkan Ali Bahar, “Antalya, internet, akıllı telefon, sosyal medya ve e- ticaret kullanıcı oranlarında Türkiye ortalamasının üstündedir. Şehrimizin teknoloji kullanımında ki bu oranlarda, genç ve eğitimli nüfusun önemli bir rol oynadığını belirtmeliyiz. Bu durum şehrin ekonomik gelişimi ve rekabet gücünün artmasına da, etkili olmaktadır. Dijitalleşme endeksi dediğimizde 6 temel göstergesinin olduğunu bunları da; çalışanların internete erişimi var mı, internet hızlı mı, bilişim uzmanı istihdam ediyor mu, bilişim eğitimleri düzenliyor mu, ERP yazılımı kullanıyor mu şeklinde sıralayabiliriz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türk Lirası'nda yeni dönem resmen başlıyor! Açıklandı! Artık bu olacak

Ülkemizde her 3 KOBİ'den 1'inin dijital göstergelerden hiçbirine sahip olmadığını belirten Başkan Bahar, “Antalya’da da durum farklı değil. Bahsettiğim 6 gösterge puanlandığında, KOBİ ölçeğindeki firmaların dijitalleşme puanı 10 üzerinden ortalama 2,3, büyük ölçeklilerin ortalama 5,2’dir. Antalya’da KOBİ’lerde durum ortalamanın üzerinde, fakat çokta uzakta değil. Çok etkili bir hesaptan bahsetmek istiyorum. Firmaların hızlı internete erişmesi, verimlilikte yüzde 2,6’lık artışa sebep oluyor. Yine “Dijital Türkiye 2030” raporunda açıklanan veriye göre tüm firmaların hızlı internete erişiminin getireceği ilave Gayri Safi Yurt İçi Hasıla artışı 4,2 milyar dolar. Dijitalleşme endeksinin 1 puan artmasının Türkiye’de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya katkısı 26 milyar dolar” dedi.

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