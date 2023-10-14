Türk Lirası'nda yeni dönem resmen başlıyor! Açıklandı! Artık bu olacak

Konuşmasında dijitalleşme endeksinin önemini anlatan Başkan Ali Bahar, “Antalya, internet, akıllı telefon, sosyal medya ve e- ticaret kullanıcı oranlarında Türkiye ortalamasının üstündedir. Şehrimizin teknoloji kullanımında ki bu oranlarda, genç ve eğitimli nüfusun önemli bir rol oynadığını belirtmeliyiz. Bu durum şehrin ekonomik gelişimi ve rekabet gücünün artmasına da, etkili olmaktadır. Dijitalleşme endeksi dediğimizde 6 temel göstergesinin olduğunu bunları da; çalışanların internete erişimi var mı, internet hızlı mı, bilişim uzmanı istihdam ediyor mu, bilişim eğitimleri düzenliyor mu, ERP yazılımı kullanıyor mu şeklinde sıralayabiliriz." ifadelerini kullandı.