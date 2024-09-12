2024-09-12 21:33:08 Türk Dünyası, Türk’e ait olmayan alfabeyi kabul ederek tarihe geçti
Gazetemiz yazarlarından tarihçi Mustafa Armağan, Türk Dünyası ortak alfabe komisyonunun latin alfabesine 5 yeni harf ekleyerek ortak alfabeye geçilmesi kararına sert tepki gösterdi. “Komisyonda Göktürk veya Uygur alfabelerinden birini kullanalım diyen kimse çıkmamış.” Diyen Armağan “Varsa yoksa Latin alfabesi sevdası.” Diye yazdı. İşte Mustafa Armağan’ın merakla okuyacağınız “Türk Dünyası, Türk’e ait olmayan alfabeyi kabul ederek tarihe geçti” başlıklı yazısı…