Türk Dünyası, Türk’e ait olmayan alfabeyi kabul ederek tarihe geçti

Namaz kılmaz ama Cumada hutbenin nasıl okunacağına, ezanın Arapça mı Türkçe mi olacağına siz karar vermek istersiniz. Bizim de küçük bir alfabe devrimi yapmamız anlamına gelecek yeni adımda kafama takılan asıl husus şu: O zaman milliyetçilik, Türkçülük, üstün milletiz vs. söylemleri nerede kalıyor? Bu sene ders kitaplarına girdiğini görerek sevindiğimiz Nihal Atsız, 1940 yılında öyle demişti: “12 yıllık harfler Türk harfi oluyordu da 1000 yıllık harfler neden gayr-ı Türk sayılıyordu?”