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"Türk dünyası alfabe birliğini bir an önce tesis etmeli"

2024-07-07 10:56:28
“Türk dünyası alfabe birliğini bir an önce tesis etmeli”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu.

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Foto - "Türk dünyası alfabe birliğini bir an önce tesis etmeli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Küresel güç rekabetinin coğrafyamıza sirayet etmesini önlemek için saflarımızı sıklaştırmalı, imkanlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız. Bu bilinçle bölgesel sahiplenme ve bölgesel işbirliği, müşterek çalışmalarımızın iki temel ilkesini teşkil etmelidir." dedi.

#2
Foto - "Türk dünyası alfabe birliğini bir an önce tesis etmeli"

Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu.

#3
Foto - "Türk dünyası alfabe birliğini bir an önce tesis etmeli"

Bakan Fidan, "Şuşa, Azerbaycan'ın 44 gün süren vatan savaşında kazandığı şanlı zaferin sembolüdür. Bu zafer için canını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, muhterem gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

#4
Foto - "Türk dünyası alfabe birliğini bir an önce tesis etmeli"

Türk Dünyası'nın, uluslararası siyasetin ilgi merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Fidan, "Küresel güç rekabetinin coğrafyamıza sirayet etmesini önlemek için saflarımızı sıklaştırmalı, imkanlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız. Bu bilinçle bölgesel sahiplenme ve bölgesel işbirliği, müşterek çalışmalarımızın iki temel ilkesini teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - "Türk dünyası alfabe birliğini bir an önce tesis etmeli"

Fidan, "dengelerini yitiren" mevcut dünya düzeninde saygın bir platform olarak yükselen TDT'nin, bağları daha da sağlamlaştırmak için önemli fırsatlar sunduğuna işaret etti.

#6
Foto - "Türk dünyası alfabe birliğini bir an önce tesis etmeli"

Eğitim çalışmalarının ve gençlik projelerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "Alfabe birliğimizi bir an önce tesis etmeliyiz." dedi.

#7
Foto - "Türk dünyası alfabe birliğini bir an önce tesis etmeli"

Fidan, gündemin temelini oluşturan bağlantısallık, enerji, finans, ticaret, savunma sanayisi ve yeni teknolojiler gibi alanlarda işbirliğini daha ileri taşımak için gerekli ahdi zeminin inşa edilmesi gerektiğine dikkati çekerek "Bölgemizde ortaya çıkan fırsatları yine bu anlayış çerçevesinde değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

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Foto - "Türk dünyası alfabe birliğini bir an önce tesis etmeli"

Türkiye ile "gönül ve kader birliği yapmaya hazır, geniş medeniyet coğrafyasına dahil ülkelerle" teşkilat bünyesinde kurumsal ilişkiler geliştirmek amacıyla çalışmalar yapılmasında fayda gördüğünü belirten Fidan, şöyle devam etti: "Teşkilatımızın önemli merkezlerde irtibat ofisleri teşkil etmesi ve temas sefaretleri belirlemesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Sınırlarımızın ötesinde Türk kültürünün ve kimliğinin bayrağını dalgalandıran kardeşlerimizi de teşkilatımızın gündemine almamız gerekiyor. (Özbekistan) Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in fikir babalığını yaptığı ve Bişkek zirvesinde kabul edilmesi planlanan 'Türk Dünyası Şartı' belgesinde, bu hususa atıf yapılmış olmasını son derece kıymetli buluyorum. Balkanlar'da, Doğu Avrupa'da, Orta Doğu'da, Afganistan'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan soydaşlarımızın kimliklerini korumalarına yardımcı olmak tarihimize karşı sorumluluğumuzdur."

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