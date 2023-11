Yunan ve Türk hükümetlerinin dostluk ve işbirliği elini uzattığı, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde 7 Aralık’ta Miçotakis-Erdoğan görüşmesini planladığı bir dönemde, Türk Amiral Tatlıoğlu, romantiklere ve hayalperestlere, “günsüz canavarın” mevcut olduğunu ve koşullar izin verdiği sürece her an ve her saat bize saldırmaya hazır olduğunu hatırlatarak Ege’deki suları bulandırıyor.” Kaynak: Birlik Gazetesi