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Ekonomi
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Türk bankası sessiz sedasız Amerikalılara satıldı: İsmi apar topar değiştirildi

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Türk bankası sessiz sedasız Amerikalılara satıldı: İsmi apar topar değiştirildi

Türkiye’nin köklü bankası satıldı. Satış süreci resmen onaylanırken Amerikalılar bankanın ismini değiştirdi. İşte satış süreciyle ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Türk bankası sessiz sedasız Amerikalılara satıldı: İsmi apar topar değiştirildi

Türkiye'de 1991 yılından bu yana faaliyet gösteren Turkish Bank A.Ş., el değiştirdi.

#2
Foto - Türk bankası sessiz sedasız Amerikalılara satıldı: İsmi apar topar değiştirildi

Kökleri 1901 yılına uzanan Kıbrıs merkezli Türk Bankası Ltd., Türkiye pazarına 1982 yılında giriş yapmış, 1991 yılında ise Turkish Bank A.Ş. adıyla bağımsız bir mevduat bankası olarak faaliyet göstermeye başlamıştı. Bankanın ortakları arasında 2008 yılından bu yana Kuveyt Ulusal Bankası (National Bank of Kuwait) da yer alıyordu.

#3
Foto - Türk bankası sessiz sedasız Amerikalılara satıldı: İsmi apar topar değiştirildi

Bankanın çoğunluk hisseleri, ABD merkezli finans grubu Freedom Holding Corp.'un Türkiye iştiraki Freedom Finansal Hizmetler A.Ş. tarafından satın alındı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Özyol Holding A.Ş. ile National Bank of Kuwait'e ait ve sermayenin yaklaşık yüzde 99,31'ini temsil eden hisselerin devri 31 Temmuz 2026 itibarıyla resmen tamamlandı.

#4
Foto - Türk bankası sessiz sedasız Amerikalılara satıldı: İsmi apar topar değiştirildi

Satışın ardından gerçekleştirilen genel kurul toplantısında bankanın geleceğine ilişkin önemli kararlar alındı. Bunların başında ise isim değişikliği geldi. Alınan kararla birlikte Turkish Bank A.Ş., bundan sonra Freedom Bank A.Ş. adıyla faaliyet gösterecek. Yeni unvanın resmiyet kazanması için gerekli başvuruların Ticaret Sicili'ne yapıldığı belirtildi.

#5
Foto - Türk bankası sessiz sedasız Amerikalılara satıldı: İsmi apar topar değiştirildi

Yönetim kadrosunda da değişikliğe gidildi. Bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Vladimir Pochekuev atanırken, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevini ise Hikmet Cenk Eynehan üstlendi.

#6
Foto - Türk bankası sessiz sedasız Amerikalılara satıldı: İsmi apar topar değiştirildi

Satın alma sürecinin önündeki yasal engeller ise daha önce kaldırılmıştı. Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., 1 Temmuz 2026'da BDDK ve Rekabet Kurumu'ndan gerekli onayları aldığını açıklamıştı.

#7
Foto - Türk bankası sessiz sedasız Amerikalılara satıldı: İsmi apar topar değiştirildi

Hisse devrinin tamamlanmasıyla birlikte ABD merkezli grup, Türkiye bankacılık sektöründe Freedom Bank markasıyla faaliyet göstermeye resmen başlamış oldu.

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