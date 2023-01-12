2023-01-12 15:43:08 Türk babasıyla tanışmak için yola çıktı! Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle 4.5 ayda geldi
Türk babasıyla tanışmak için Almanya'dan bisikletiyle yola çıkan 33 yaşındaki Madeline Hoffmann, 4,5 ay süren yolculuğunun ardından Kayseri'deki babasıyla buluştu. Almanya'da büyüyen Hoffmann, 7 yıl önce babasının bir Türk olduğunu öğrendi. O dönem Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan ve moda tasarımcılığı yapan Hoffmann, babasıyla tanışmak için bir yolculuk yapmaya karar verdi. Bu süreçte işinden istifa eden Hoffmann, Almanya'ya döndü ve 23 Ağustos 2022'de Türkiye'ye gelmek üzere bisikletle yolculuğuna başladı. Bu yolculuğu sosyal medya hesabından ayrıntılarıyla takipçileriyle paylaşan Hoffmann, bloğunda da yolda karşılaştıklarını, yaşadıklarını ve duygularını yazdı.