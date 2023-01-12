Türk babasıyla tanışmak için yola çıktı! Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle 4.5 ayda geldi

Her ülkede iyi insanlarla tanıştığını aktaran Hoffmann, "Beni evlerine davet ettiler, akşam yemeği verdiler, beni ağırladılar. Bisiklet, seyahat etmenin güzel bir yolu çünkü teninizde rüzgarı hissedebilirsiniz ve bir ülkeyi gerçekten tanırsınız." diye konuştu. Bu seyahat için işinden ayrıldığına pişman olmadığını ifade eden Hoffmann, zaman zaman korktuğunu ancak yeni kültürler tanımanın ve güzel manzaralar görmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Hoffmann, Kayseri'den önce Kapadokya'ya uğradığını belirterek, şöyle konuştu: "Farklı duygular vardı çünkü babamla ilk defa buluşacaktım. 33 yıldır bu anı bekliyordum. Bu anı yaşamak için bisikletle 4,5 aydır seyahat ediyorum. Apartmanın girişine gelince çok tuhaf bir andı. Nasıl hissetmem gerektiğini, ne olacağını bilmiyordum. Aşağıya geldiğini biliyordum ve bakmaya korktuğum için kapıya sırtımı döndüm. Neler hissettiğimi tarif etmeye çalışmak çok zor. İkinci parçamın geldiğini görmek çok ilginçti. Çok güzel duygu." Uzun süren yolculuğuna rağmen yorgun olmadığını belirten Hoffmann, ne kadar süre Kayseri'de kalacağını bilmediğini, babasını tanımak ve benzerliklerini görmek istediğini anlattı. Türkiye'ye ilk kez geldiğini aktaran Hoffmann, "Bu seyahatte sadece babamla buluşmak değil olabildiğince Türkiye'yi ve Türk halkını görmek, ikinci kültürümü öğrenmek isterim. Türk müziği dinlemek, Türk yemekleri ve birkaç Türkçe kelime öğrenmek istiyorum." dedi. "O beni ilk kez görüyor, ben de onu" Baba Duran Tekin de 1973'te Almanya'ya gittiğini, sanat okulundan sonra iş hayatına atıldığını söyledi.