'Türk ANKA 3'ün bir sorunu var' deniyordu! O sorunu yıktı geçti, ABD ve Çin'i sarsacak gelişmeyi duyurdular

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın geçtiğimiz sene "Mühendisler şunu söylüyor: Bu uçak kalkarken zorlanmıyor. Bu uçak inerken zorlanıyor. Özelliklerini anlatırken şöyle söylediler; dikey kanadı olmayan uçaklar kalkışta zorlanmazlarmış. Bu uçak kalktıktan sonra inmek istemezmiş. Yani inmesi daha zor. Asıl zorluğu uçağı indirirken yaşayacaklar. Peki niye bu kadar zor uçak yapmışlar? Eğer o delta kanatların dışında dikine kanatlar olsa radarda görünecek. Bu uçak görünmeyen bir uçak... Bu sayede ANKA-3 düşman hattı derinliklerinde görev icra edip geri gelebilecek" sözleri gündem olurken kısa sürede ANKA-3'le ilgili tüm sorunlar tamamen ortadan kalktı. Yabancı basının radarına giren ANKA-3 için 'Çin ve ABD'yi yakaladı' yorumları yapılmaya başlandı.