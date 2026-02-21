  • İSTANBUL
'Türk ANKA 3'ün bir sorunu var' deniyordu! O sorunu yıktı geçti, ABD ve Çin'i sarsacak gelişmeyi duyurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Türk ANKA 3'ün bir sorunu var' deniyordu! O sorunu yıktı geçti, ABD ve Çin'i sarsacak gelişmeyi duyurdular

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın geçtiğimiz sene "Mühendisler şunu söylüyor: Bu uçak kalkarken zorlanmıyor. Bu uçak inerken zorlanıyor. Özelliklerini anlatırken şöyle söylediler; dikey kanadı olmayan uçaklar kalkışta zorlanmazlarmış. Bu uçak kalktıktan sonra inmek istemezmiş. Yani inmesi daha zor. Asıl zorluğu uçağı indirirken yaşayacaklar. Peki niye bu kadar zor uçak yapmışlar? Eğer o delta kanatların dışında dikine kanatlar olsa radarda görünecek. Bu uçak görünmeyen bir uçak... Bu sayede ANKA-3 düşman hattı derinliklerinde görev icra edip geri gelebilecek" sözleri gündem olurken kısa sürede ANKA-3'le ilgili tüm sorunlar tamamen ortadan kalktı. Yabancı basının radarına giren ANKA-3 için 'Çin ve ABD'yi yakaladı' yorumları yapılmaya başlandı.

#1
Foto - 'Türk ANKA 3'ün bir sorunu var' deniyordu! O sorunu yıktı geçti, ABD ve Çin'i sarsacak gelişmeyi duyurdular

Star'da yer alan habere göre, TUSAŞ, bir dizi geliştirme uçuşu ve sistem değerlendirmesinin ardından ANKA III insansız savaş uçağının ileri test aşamasına girdiğini doğruladı. Şirket yetkilileri, uçağı önceki ANKA varyantlarından tamamen farklı olarak tanımlayarak, jet motoru, uçan kanat tasarımı ve azaltılmış radar izi gibi temel özelliklerini, geleneksel orta irtifa dronlarının modern hava savunmalarından kaynaklanan artan risklerle karşı karşıya kaldığı çekişmeli hava sahasında operasyonlar için tasarladığını belirtti.

#2
Foto - 'Türk ANKA 3'ün bir sorunu var' deniyordu! O sorunu yıktı geçti, ABD ve Çin'i sarsacak gelişmeyi duyurdular

Yabancı basında yer alan habere göre, bu gelişme, Türkiye'nin daha önce ABD Hava Kuvvetleri'nin XQ-58A Valkyrie ve Çin'in CH-7 Rainbow gibi programlarının hakim olduğu stratejik gizli insansız hava araçları alanına girişini işaret ediyor.

#3
Foto - 'Türk ANKA 3'ün bir sorunu var' deniyordu! O sorunu yıktı geçti, ABD ve Çin'i sarsacak gelişmeyi duyurdular

ANKA III'ün tek bir turbofan motor kullanması ve entegre kanat gövde tasarımı, radar izini azaltırken, GPS'siz veya A2/AD ortamlarında çalışması beklenen modern ISR-vuruş platformları için kritik bir eşik olan 0,7 Mach'ı aşan hızlara ulaşmasını sağlıyor.

#4
Foto - 'Türk ANKA 3'ün bir sorunu var' deniyordu! O sorunu yıktı geçti, ABD ve Çin'i sarsacak gelişmeyi duyurdular

AESA radarı, elektro-optik sistemler ve güvenli veri bağlantı paketiyle donatılan ANKA III'ün, Türkiye'nin yakında piyasaya sürülecek KAAN beşinci nesil savaş uçakları gibi insanlı savaş uçaklarının yanında derin vuruş, elektronik savaş ve ağ bağlantılı operasyonlar için tasarlandığı ifade edildi. Operasyonel menzilinin bin kilometreyi aştığı ve bin 200 kg'ı aşan yük kapasitesiyle hassas güdümlü mühimmat ve SOM-J gibi yerli seyir füzelerinin yanı sıra uzaktan karıştırma podları da taşıyabildiği belirtildi.

#5
Foto - 'Türk ANKA 3'ün bir sorunu var' deniyordu! O sorunu yıktı geçti, ABD ve Çin'i sarsacak gelişmeyi duyurdular

Bu, insansız hava aracını sadece bir gözetleme aracı değil, Doğu Akdeniz ve ötesinde hava gücü dengesini şekillendirebilecek taktik bir vuruş platformu olarak konumlandırıyor.

#6
Foto - 'Türk ANKA 3'ün bir sorunu var' deniyordu! O sorunu yıktı geçti, ABD ve Çin'i sarsacak gelişmeyi duyurdular

ANKA III'ün, sadece ANKA II'den değil, Bayraktar TB2 ve Akıncı platformları da dahil olmak üzere Türk insansız hava araçlarının daha geniş operasyonel yelpazesinden edinilen dersleri bünyesinde barındırdığı ifade edildi.

#7
Foto - 'Türk ANKA 3'ün bir sorunu var' deniyordu! O sorunu yıktı geçti, ABD ve Çin'i sarsacak gelişmeyi duyurdular

ANKA III'ü diğerlerinden ayıran sadece tasarımının olmadığı, Türkiye'nin, sadece operatör değil, ihracatçı ve yenilikçi bir ülke olarak da hızla insansız hava aracı süper gücüne dönüştüğü dile getirildi.

#8
Foto - 'Türk ANKA 3'ün bir sorunu var' deniyordu! O sorunu yıktı geçti, ABD ve Çin'i sarsacak gelişmeyi duyurdular

Haberde, Türk savunma sanayisinin Batı teknolojisi darboğazlarından etkilenmeden giderek daha iddialı İHA tasarımları geliştirdiği ifade edildi. TB2'nin asimetrik operasyon alanlarındaki hakimiyetinden Akıncı'nın ağır yük taşıma kapasitesine ve insanlı-insansız ekip çalışması işlevlerine kadar, Türkiye'nin bu alanda hızla yükseldiği dile getirildi. ANKA III'ün daha önce yalnızca ABD, Çin ve bazı Avrupa prototiplerinin tekelinde olan teknolojik yeteneği çeşitlendirdiği vurgulandı.

