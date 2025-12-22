Haber Merkezi Giriş Tarihi: Turistik Doğu Ekspresi yeni sezona başladı! Bakan Uraloğlu ilk seferi uğurladı
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezondaki ilk seferini bugün yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresimiz, tren başına 160 yolcu kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet sunacak. Böylece yeni sezonda 10 bin 800 seyahat tutkununa Anadolu'nun büyüsünü yeniden yaşatmış olacağız. Turistik ekspreslerimiz, ülkemizin turizm haritasında yepyeni bir bölüm açmakta ve Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımına büyük ivme kazandırmaktadır" dedi.