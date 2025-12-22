Turistik Doğu Ekspresi yeni sezona başladı! Bakan Uraloğlu ilk seferi uğurladı

Başka parkurlardaki yeni turistik tren seferlerini de değerlendirdiklerini anlatan Uraloğlu, "Bu yıl Turistik Diyarbakır Ekspresi ve Kars-Erzurum Bölgesel Turistik Treni'ni de sefere koyduk. Ayrıca TCDD Taşımacılık tarafından bu trenler haricinde çeşitli kuruluşların talebi doğrultusunda Turistik Tuz ve Karaelmas ekspresleri gibi özel trenlerle de sefer düzenledik. Turistik Diyarbakır Ekspresimiz geçen yıl dünyanın en saygın yayın organlarından biri olan Time dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel 100 Rotası' arasında gösterildi. Bu yılki sezonunda da 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere 6 seferi başarıyla tamamlayarak 476 yolcuyu ağırladık. 2026'da talep olursa seferlerimize yine devam edeceğiz." diye konuştu.