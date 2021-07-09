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Hayat-Aktüel
5
Turist çocuk, salıncağa sıkıştı

2021-07-09 17:35:37
Turist çocuk, salıncağa sıkıştı

Bolu'da, parktaki salıncağa sıkışan Katarlı çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

#1
Foto - Ailesi ile birlikte turist olarak Türkiye'ye gelen Katar uyruklu Himyan El Kavari (9) isimli çocuk, Bolu'nun Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan Masal Parkı'ndaki çocuk oyun alanındaki salıncağa sıkıştı.

Ailesi ile birlikte turist olarak Türkiye'ye gelen Katar uyruklu Himyan El Kavari (9) isimli çocuk, Bolu'nun Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan Masal Parkı'ndaki çocuk oyun alanındaki salıncağa sıkıştı.

#2
Foto - Ailesi ve çevredeki vatandaşların uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılamayan küçük çocuğun kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi.

Ailesi ve çevredeki vatandaşların uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılamayan küçük çocuğun kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi.

#3
Foto - Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğun sıkıştığı salıncağın oturak kısmını demir testeresi ile kesti. İtfaiye ekiplerinin çalışması esnasında zaman zaman ağlayan çocuk, babasına sarılarak teselli bulmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğun sıkıştığı salıncağın oturak kısmını demir testeresi ile kesti. İtfaiye ekiplerinin çalışması esnasında zaman zaman ağlayan çocuk, babasına sarılarak teselli bulmaya çalıştı.

#4
Foto - Katarlı çocuk, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Katarlı çocuk, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

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