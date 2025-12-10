Tunç’tan göç manifestosu: Türkiye insanlığın yükünü omuzladı

"İSLAM KARŞITLIĞI VAHİM BOYUTLARA ULAŞTI" "Bu gerçeklik karşısında ülkelerin tek tek alacağı önlemler yetersiz kalmakta uluslararası dayanışma, insan hakları ve hukuk ekseninde müşterek irade oluşturmak bir zorunluluk haline gelmektedir. Göçmen sayısındaki artışla beraber kıtamızda ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının da maalesef vahim boyutlara ulaştığını görüyoruz. Bu durum Konseyin temel bileşenlerinden olan bir arada yaşama kültürünü derinden tehdit etmektedir. Bu çerçevede göçmenlere yönelik ayrımcı ve dışlayıcı eylemlerden kaçınılmasının Avrupa Konseyi üyesi tüm devletlerin öncelikli hedefi olması ve Konseyin göçü insani boyutuyla ele alınması konusundaki geliştireceği politika ve uygulamaların kurucu ülkeleri esas alarak insan hakları temelli ve kapsayıcı olması elzemdir. Avrupa Konseyi üyesi devletler olarak göçün yükünü adil paylaşmalı, ortak standartlar geliştirmeli, kaçakçılık şebekelerine karşı daha koordineli hareket etmeli ve geri dönüş süreçlerini güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde desteklemeliyiz."