  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Siyaset
7
Yeniakit Publisher
Tunç’tan göç manifestosu: Türkiye insanlığın yükünü omuzladı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tunç’tan göç manifestosu: Türkiye insanlığın yükünü omuzladı

Adalet Bakanı Tunç, Fransa'daki Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda yaptığı çarpıcı açıklamada, Türkiye'nin 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yaparak "Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzladığını" belirtti. Bakan Tunç, aynı zamanda Avrupa'da göçmen sayısındaki artışla birlikte ırkçılık, ayrımcılık ve "İslam karşıtlığının vahim boyutlara ulaştığını" vurgulayarak, üye devletlere göç sorumluluğunu adil paylaşma çağrısı yaptı.

#1
Foto - Tunç’tan göç manifestosu: Türkiye insanlığın yükünü omuzladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, göç meselesinin küresel bir sorumluluk olduğunu ve Türkiye'nin bu krizde üstlendiği insan odaklı rolün önemini dile getirdi. Bakan Tunç, Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'nin göç hareketinin en büyük muhatabı olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu süreçte gösterdiği çabayı belirtti.

#2
Foto - Tunç’tan göç manifestosu: Türkiye insanlığın yükünü omuzladı

Tunç, katıldığı Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Türkiye göç krizine insan odaklı yaklaşımının en güçlü temsilcisidir. Ülkemiz, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır" ifadelerini kullandı. Tunç, burada yaptığı konuşmada, konferansın İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabul edilişinin yıl dönümünde yapılmasını anlamlı bulduğunu belirterek, "75 yılını geride bıraktığımız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kurulan sistem, temel hak ve özgürlüklere yönelik ortak standartların oluşturulmasında öncü bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Tunç’tan göç manifestosu: Türkiye insanlığın yükünü omuzladı

Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığını anımsatan Tunç, "Türkiye, Konsey'in üzerinde inşa edildiği ortak ilkeler ve değerlerin muhafazasına önem atfetmekte ve bu yöndeki çalışmalara yönelik desteğini sürdürmektedir." görüşünü paylaştı. Bakan Tunç, göç konusunun yerel bir sorun değil, küresel bir sorumluluk olduğunu kaydederek, savaşlar, terör, yoksulluk, iklim krizleri ve devlet otoritelerinin zayıflamasının milyonlarca insanı evlerini terk etmeye mecbur bıraktığını söyledi. Ailesiyle Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu 2 Eylül 2015'te cansız bedeni Bodrum'da bulunan Aylan bebeğin "modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalarımıza kazındığını" vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

#4
Foto - Tunç’tan göç manifestosu: Türkiye insanlığın yükünü omuzladı

"İSLAM KARŞITLIĞI VAHİM BOYUTLARA ULAŞTI" "Bu gerçeklik karşısında ülkelerin tek tek alacağı önlemler yetersiz kalmakta uluslararası dayanışma, insan hakları ve hukuk ekseninde müşterek irade oluşturmak bir zorunluluk haline gelmektedir. Göçmen sayısındaki artışla beraber kıtamızda ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının da maalesef vahim boyutlara ulaştığını görüyoruz. Bu durum Konseyin temel bileşenlerinden olan bir arada yaşama kültürünü derinden tehdit etmektedir. Bu çerçevede göçmenlere yönelik ayrımcı ve dışlayıcı eylemlerden kaçınılmasının Avrupa Konseyi üyesi tüm devletlerin öncelikli hedefi olması ve Konseyin göçü insani boyutuyla ele alınması konusundaki geliştireceği politika ve uygulamaların kurucu ülkeleri esas alarak insan hakları temelli ve kapsayıcı olması elzemdir. Avrupa Konseyi üyesi devletler olarak göçün yükünü adil paylaşmalı, ortak standartlar geliştirmeli, kaçakçılık şebekelerine karşı daha koordineli hareket etmeli ve geri dönüş süreçlerini güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde desteklemeliyiz."

#5
Foto - Tunç’tan göç manifestosu: Türkiye insanlığın yükünü omuzladı

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN VE İNSANLIĞIN YÜKÜNÜ OMUZLAMIŞTIR" Adalet Bakanı Tunç, Suriye'de iç savaş çıkmasının ardından ortaya çıkan büyük göç hareketinin en fazla Türkiye'yi etkilediğini belirterek, "Türkiye göç krizine insan odaklı yaklaşımının en güçlü temsilcisidir." dedi. Türkiye'nin son 13 yılda 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve uluslararası koruma hukukunun tüm gerekliliklerini titizlikle yerine getirdiğini vurgulayan Tunç, geçici koruma altındaki Suriyelilere eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal hizmetlere kadar geniş bir haklar yelpazesi sunulduğunu dile getirdi. Bakan Tunç, Türkiye'nin "mültecilerin geri gönderilmemesi ilkesine sıkı sıkıya bağlı" olduğunu belirterek, "Sınır güvenliğini sağlarken insani yükümlülüklerinden taviz vermemektedir. Uluslararası örgütlerle iş birliğini sürekli geliştirmektedir. Göçü kriminalize etmeden, insan onurunu zedelemeden yönetmektedir. Türkiye, göç politikalarını yalnızca güvenlik eksenli değil, insan hakları odaklı bir çerçevede yürütmektedir." diye konuştu.

#6
Foto - Tunç’tan göç manifestosu: Türkiye insanlığın yükünü omuzladı

"ÜLKEMİZ İNSAN HAKLARINA BAĞLILIĞINI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEKTİR" "Ülkemiz, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır." ifadesini kullanan Tunç, şöyle devam etti: "Türkiye sadece kendi coğrafyasının değil, Avrupa'nın da güvenliği ve istikrarı için kritik bir rol üstlenmektedir. Ancak göç, hiçbir ülkenin tek başına çözebileceği bir mesele değildir. Adil paylaşım, dayanışma ve ortak sorumluluk artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde göç konusunda dünya genelinde örnek gösterilen uygulamalara imza atmaya devam edecektir. Ülkemiz insan haklarına bağlılığını ve insani sorumluluğunu aynı kararlılıkla sürdürecektir. Son olarak özellikle vurgulamak isterim ki, Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve insan hakları düzeni birbirine alternatif değil birbirini güçlendiren unsurlardır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Gündem

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Aralarında ünlü haber spikerlerinin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında sürdürülen uyuşturucu soruşturması Habertürk Genel Yayın Yönetmeni..
27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre
Dünya

27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre

Eski bir İngiliz askerin 1998 yılında Şili'den başlattığı "eve dönüş" yolculuğu 27. yılına girdi. Hiçbir ulaşım aracı kullanmadan, sadece yü..
İsrail'in skandal hamlesine Türkiye'den jet hızında tepki
Gündem

İsrail'in skandal hamlesine Türkiye'den jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine..
Meclis’te 15 Temmuz gerginliği alevlendi! Efkan Ala provokasyona anında tokadı bastı!
Gündem

Meclis’te 15 Temmuz gerginliği alevlendi! Efkan Ala provokasyona anında tokadı bastı!

TBMM Genel Kurulu’nda 15 Temmuz üzerinden kirli bir algı oluşturmaya çalışan CHP’li Murat Emir’in sözleri ortamı gerdi. Meydanı boş bırakmay..
İfadesinde bile kopya çekti! Ekrem'den Cem Uzan taktiği
Gündem

İfadesinde bile kopya çekti! Ekrem'den Cem Uzan taktiği

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'nin en büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun..
İdamı getirin analar ağlamasın! Antalya'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay
Gündem

İdamı getirin analar ağlamasın! Antalya'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için adeta bir beka meselesi olarak devam ediyor. Son olarak Antalya'da yaşanan olay idam c..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23