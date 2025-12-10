Haber Merkezi Giriş Tarihi: Tunç’tan göç manifestosu: Türkiye insanlığın yükünü omuzladı
Adalet Bakanı Tunç, Fransa'daki Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda yaptığı çarpıcı açıklamada, Türkiye'nin 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yaparak "Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzladığını" belirtti. Bakan Tunç, aynı zamanda Avrupa'da göçmen sayısındaki artışla birlikte ırkçılık, ayrımcılık ve "İslam karşıtlığının vahim boyutlara ulaştığını" vurgulayarak, üye devletlere göç sorumluluğunu adil paylaşma çağrısı yaptı.