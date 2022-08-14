Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Armağan, yöre halkının doğayı çok sevdiğine ve şehirde el değmemiş birçok alanın olduğuna işaret ederek, "Buradaki 2 bine yakın bitki türünün yüzde 18-20'si endemik. Ayağınızı bastığınız her 5 bitkiden bir tanesi büyük olasılıkla endemik tür oluyor. Çalışmalarımda sayıdan çok nitelik önemli çünkü endemik türlerin kaçını insanlara tanıtabildik, gösterebildik, turizmini yapabildik ve koruyabildik bunu önemsiyorum." dedi. Doğayla iç içe vakit geçirdiğinde kendini iyi hissettiğini belirten Armağan, "Farklı bitkiler gördüğümde çok mutlu oluyorum. Aslında zenginliğimiz toprağın üstünde, altında değil. Bunun farkına varmamız lazım ve o yüzden bitkilerle bir arada yaşarken gözlerimi ve kalbimi doyuruyorum." ifadelerini kullandı.