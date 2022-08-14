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Hayat-Aktüel
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Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

2022-08-14 20:42:50
Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Konya'da ikamet eden akademisyen Metin Armağan, yılın belirli zamanlarında geldiği Tunceli'deki dağlarda endemik bitki türlerini araştırıyor.

#1
Foto - Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Sarp dağların arasında kurulu şehir, el değmemiş doğası ile birçok bitki ve yabani hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

İlkbahar ve yaz aylarında zengin florasıyla öne çıkan şehir, tabiatla ilgili bilimsel araştırma yapmak isteyen akademisyenlerin de ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Armağan da senelerdir bitkilerle ilgili çalışmalara ağırlık veriyor. Türkiye'nin birçok şehrini gezen Doç. Dr. Metin Armağan, Tunceli'deki endemik bitki türlerini de kayıt altına almak için 8 senedir saha araştırması yürütüyor. Üniversiteden arta kalan zamanlarında şehre gelen Armağan, aracıyla zorlu yolları aşarak 3 bin rakımlı dağlara seyahat ediyor. Belirlediği plan doğrultusunda Munzur, Mercan ve Pülümür yaylalarını gezen Armağan, bulduğu bitkileri ilk olarak doğal ortamlarında fotoğraflıyor.

#4
Foto - Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Armağan, her bitkinin bir örneğini de yanına alarak daha sonra yaptığı çalışmalarla bu bitkilerin türünü ve endemik olup olmadığını saptıyor.

#5
Foto - Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Armağan, TÜBİTAK'ın desteklediği birkaç proje çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli illerinde ekip olarak araştırma yaptıklarını bildirdi.

#6
Foto - Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Tunceli'ye ilk defa 2011'de gelerek Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'na tırmandığını belirten Armağan, "O gün kendime, 'bir gün gelip burayı çalışmalıyım' dedim. Çünkü buradaki bitki çeşitliliği çok hoşuma gitmişti. Burada 2014 yılında biyolojik çeşitlilik çalışması yapıldı ve bana buranın çiçek ve bitkilerini araştırma teklifinde bulundular. Ben de bu teklifi seve seve kabul ettim. Zaten hayalimde böyle bir çalışmayı gerçekleştirmek vardı ve buna kavuşmuş oldum." dedi.

#7
Foto - Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Armağan, 2014 itibarıyla şehirdeki bitkilerle ilgili ayrıntılı çalışmak için yaklaşık iki ay arazide gezerek 3 bine yakın farklı bitki örneğini topladığını belirtti.

#8
Foto - Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Çalışmanın sonunda 1800'e yakın bitkiyi tespit ettiklerini anlatan Armağan, "Benim tahminim Tunceli'deki bitki çeşitliliğinin 2 bin civarında olduğu üzerine. Tunceli'nin yüzölçümüne bakıldığında 2 bin bitki türü çok büyük bir rakam ve bu durumu da doğanın korunmuş olmasına bağlıyorum." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Armağan, yöre halkının doğayı çok sevdiğine ve şehirde el değmemiş birçok alanın olduğuna işaret ederek, "Buradaki 2 bine yakın bitki türünün yüzde 18-20'si endemik. Ayağınızı bastığınız her 5 bitkiden bir tanesi büyük olasılıkla endemik tür oluyor. Çalışmalarımda sayıdan çok nitelik önemli çünkü endemik türlerin kaçını insanlara tanıtabildik, gösterebildik, turizmini yapabildik ve koruyabildik bunu önemsiyorum." dedi. Doğayla iç içe vakit geçirdiğinde kendini iyi hissettiğini belirten Armağan, "Farklı bitkiler gördüğümde çok mutlu oluyorum. Aslında zenginliğimiz toprağın üstünde, altında değil. Bunun farkına varmamız lazım ve o yüzden bitkilerle bir arada yaşarken gözlerimi ve kalbimi doyuruyorum." ifadelerini kullandı.

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