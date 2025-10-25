Tüm yatırım araçlarını sollayıp, zirveye konmuştu! İşte en çok gümüş üreten 15 ülke

Son birkaç yıldır yatırımcıların gözdesi haline gelen gümüş, bu sene altın başta olmak üzere pek çok yatırım aracını geride bırakarak güçlü bir yükseliş trendine girdi. Arz-talep dengesizlikleri ve altına kıyasla daha ulaşılabilir fiyatı da yatırımcı ilgisini artırırken, “Gümüş en çok hangi ülkelerde üretiliyor?” sorusu yeniden gündeme geldi. İşte en çok gümüş üreten 15 ülke: