Ekonomi
16
Yeniakit Publisher
Tüm yatırım araçlarını sollayıp, zirveye konmuştu! İşte en çok gümüş üreten 15 ülke

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son birkaç yıldır yatırımcıların gözdesi haline gelen gümüş, bu sene altın başta olmak üzere pek çok yatırım aracını geride bırakarak güçlü bir yükseliş trendine girdi. Arz-talep dengesizlikleri ve altına kıyasla daha ulaşılabilir fiyatı da yatırımcı ilgisini artırırken, “Gümüş en çok hangi ülkelerde üretiliyor?” sorusu yeniden gündeme geldi. İşte en çok gümüş üreten 15 ülke:

15. Kanada: 9.5 milyon

14. Endonezya: 11.5 milyon

13. İsveç: 11.6 milyon

12. Kazakistan: 16.1 milyon

11. Hindistan: 22.5 milyon

10. Arjantin: 24.9 milyon

9. ABD: 36.2 milyon

8. Avustralya: 38.8 milyon

7. Rusya: 41.0 milyon

6. Polonya: 42.5 milyon

5. Şili: 43.2 milyon

4. Bolivya: 47.8 milyon

3. Peru: 108.0 milyon

2. Çin: 110.1 milyon

1. Meksika: 185.7 milyon

