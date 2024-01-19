2024-01-19 13:59:06 Tüm Türkiye’yi şaşırtan haber Manisa'dan geldi! O manzara, gözleri fal taşı gibi açtı! Bu nasıl iş Allah aşkına
Ocak ayına girilmesine rağmen hala bahar sıcakları yaşayan Manisa'dan tüm Türkiye'yi şoka sokacak haber geldi. Mevsimini şaşıran bir erik ağacı budama zamanında yapraklandı. Ağacının yapraklandığını gören vatandaş korku içinde bir iki adım geri gitti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Manisa'dan tüm Türkiye'yi dehşete sokacak yeni bir haber geldi.