Tüm Türkiye’yi şaşırtan haber Manisa'dan geldi! O manzara, gözleri fal taşı gibi açtı! Bu nasıl iş Allah aşkına

Kış ayındayız ancak meyve ağaçların ve üzüm bağlarındaki asmaların gövdesindeki can suyu çekilmediğinden dolayı meyve ağaçları uygun ılık havada yeniden çiçek açmaya başlıyor. Bu çiftçiler için iyi değil. İlerleyen günlerde sert soğuklar da ise açan yaprak ve çiçekler kurur ve rekolte kaybına neden olur." dedi.