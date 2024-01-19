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Tüm Türkiye’yi şaşırtan haber Manisa'dan geldi! O manzara, gözleri fal taşı gibi açtı! Bu nasıl iş Allah aşkına

2024-01-19 13:59:06
Tüm Türkiye’yi şaşırtan haber Manisa'dan geldi! O manzara, gözleri fal taşı gibi açtı! Bu nasıl iş Allah aşkına

Ocak ayına girilmesine rağmen hala bahar sıcakları yaşayan Manisa'dan tüm Türkiye'yi şoka sokacak haber geldi. Mevsimini şaşıran bir erik ağacı budama zamanında yapraklandı. Ağacının yapraklandığını gören vatandaş korku içinde bir iki adım geri gitti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Manisa'dan tüm Türkiye'yi dehşete sokacak yeni bir haber geldi. 

#1
Foto - Tüm Türkiye’yi şaşırtan haber Manisa'dan geldi! O manzara, gözleri fal taşı gibi açtı! Bu nasıl iş Allah aşkına

Manisa'da bahçesine giren bir vatandaş budama zamanı gelen erik ağacının yemyeşil yapraklandığını farketti. Gördüğü manzara karşısında 1 2 adım geri giden vatandaş hemen ağacının fotoğraflarını çekti.

#2
Foto - Tüm Türkiye’yi şaşırtan haber Manisa'dan geldi! O manzara, gözleri fal taşı gibi açtı! Bu nasıl iş Allah aşkına

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde Güngör Cerit'e ait üzüm bağının kenarındaki erik ağacı mevsimi gelmeden yaprak açtı

#3
Foto - Tüm Türkiye’yi şaşırtan haber Manisa'dan geldi! O manzara, gözleri fal taşı gibi açtı! Bu nasıl iş Allah aşkına

Ocak ayının ortalarında olunmasına rağmen erik ağacının tekrar yapraklandığını gören üretici Güngör Cerit, "Bağımın kenarında bulunan can eriği ocak ayının ortalarına olmamıza rağmen yapraklarını açtı. Bu ayda gerçekten ilginç bir durum.

#4
Foto - Tüm Türkiye’yi şaşırtan haber Manisa'dan geldi! O manzara, gözleri fal taşı gibi açtı! Bu nasıl iş Allah aşkına

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu tür olaylara neden olduğunu belirterek, "Bu tür olaylar çiftçileri endişeye sokar.

#5
Foto - Tüm Türkiye’yi şaşırtan haber Manisa'dan geldi! O manzara, gözleri fal taşı gibi açtı! Bu nasıl iş Allah aşkına

Kış ayındayız ancak meyve ağaçların ve üzüm bağlarındaki asmaların gövdesindeki can suyu çekilmediğinden dolayı meyve ağaçları uygun ılık havada yeniden çiçek açmaya başlıyor. Bu çiftçiler için iyi değil. İlerleyen günlerde sert soğuklar da ise açan yaprak ve çiçekler kurur ve rekolte kaybına neden olur." dedi.

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