2024-04-14 15:50:00 Tüm Türkiye’nin konuştuğu Antalya’daki facia nasıl meydana geldi? Teleferiği inşa eden şirketten olay iddia
Antalya’da meydana gelen facianın ardından teleferiği inşa eden şirketten dikkat çeken bir açıklama geldi. ￼ Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden biri dün devrildi. Direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalıklara düştü. 1 vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı kurtuldu. Havada asılı kalan kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları gece boyunca devam ederken sistemi 2017 yılında inşa eden Anadolu Teleferik şirketinden yapılan açıklamada "Yıldırım, teleferikteki kauçuk makarayı patlatmış" ifadeleri yer aldı.