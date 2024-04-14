Tüm Türkiye’nin konuştuğu Antalya’daki facia nasıl meydana geldi? Teleferiği inşa eden şirketten olay iddia

Cihazın bakım ve onarımını da yapan Anadolu Teleferik'in Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Tezcan, direklerin üzerinde bulunan, metal halatın dönmesini sağlayan kauçuk makaranın yıldırım çarpması sonucu patladığını ve facianın bu yüzden meydana geldiğini iddia etti. Bu makaranın teleferiğin halata sürtünmesini önlediğini ve kaymasını sağladığını kaydeden Tezcan şöyle devam etti; "Yıldırım, kauçuğun içini yakıyor. Havanın da sıcak olmasıyla beraber tabi… Kauçuğun içindeki havayı boşaltıyor. Kauçuk olmadığı için metal metale sürtüyor. Kabin direkten geçemiyor. Kabin direğe çarpıyor ve direk devriliyor."