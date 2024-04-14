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Tüm Türkiye’nin konuştuğu Antalya’daki facia nasıl meydana geldi? Teleferiği inşa eden şirketten olay iddia

2024-04-14 15:50:00
Tüm Türkiye’nin konuştuğu Antalya’daki facia nasıl meydana geldi? Teleferiği inşa eden şirketten olay iddia

Antalya’da meydana gelen facianın ardından teleferiği inşa eden şirketten dikkat çeken bir açıklama geldi. ￼ Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden biri dün devrildi. Direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalıklara düştü. 1 vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı kurtuldu. Havada asılı kalan kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları gece boyunca devam ederken sistemi 2017 yılında inşa eden Anadolu Teleferik şirketinden yapılan açıklamada "Yıldırım, teleferikteki kauçuk makarayı patlatmış" ifadeleri yer aldı.

#1
Foto - Tüm Türkiye’nin konuştuğu Antalya’daki facia nasıl meydana geldi? Teleferiği inşa eden şirketten olay iddia

Cihazın bakım ve onarımını da yapan Anadolu Teleferik'in Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Tezcan, direklerin üzerinde bulunan, metal halatın dönmesini sağlayan kauçuk makaranın yıldırım çarpması sonucu patladığını ve facianın bu yüzden meydana geldiğini iddia etti. Bu makaranın teleferiğin halata sürtünmesini önlediğini ve kaymasını sağladığını kaydeden Tezcan şöyle devam etti; "Yıldırım, kauçuğun içini yakıyor. Havanın da sıcak olmasıyla beraber tabi… Kauçuğun içindeki havayı boşaltıyor. Kauçuk olmadığı için metal metale sürtüyor. Kabin direkten geçemiyor. Kabin direğe çarpıyor ve direk devriliyor."

#2
Foto - Tüm Türkiye’nin konuştuğu Antalya’daki facia nasıl meydana geldi? Teleferiği inşa eden şirketten olay iddia

Yıldırım çarpmasının ne zaman meydana geldiğine dair bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen Tezcan "Aylar ve haftalar önce olmuş. Bilemiyoruz tarihini" dedi. Teleferiğin 19 Şubat-4 Mart arasında yıllık bakımının yapıldığını hatırlatan Tezcan "Kauçuktaki patlak neden bakımda fark edilmedi?" sorusuna "Yüzeyden gözükmez. Makarasını söktüğünüzde görebilirsiniz. Parça değiştirmeden fark etme şansınız yok. İçine hava basılan bir malzeme değil bu. Dolu malzeme. Hava basılan malzeme olsa, lastiği sönerdi, görürdünüz" yanıtını verdi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın "Bu bir yarık değil mi?" sorusunu ise Tezcan "Yok, yüzeyden görüntü yok" şeklinde cevapladı.

#3
Foto - Tüm Türkiye’nin konuştuğu Antalya’daki facia nasıl meydana geldi? Teleferiği inşa eden şirketten olay iddia

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