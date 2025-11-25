Emrah Savcı Giriş Tarihi: Tüm Türkiye merak ediyordu ve... Revire dönmesi herkesi şaşırttı! Ortalık yangın yerine döndü üstelik...
Galatasaray'da üst üste kas sakatlıklarının gelmesi ile Okan Buruk'un 10 yıllık yoldaşı atletik performans antrenörü Dursun Genç'in ayrılmasının aynı sürece denk gelmesi dikkat çekiyor. Futbolcuların fiziksel yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak, performanslarını artırmak ve sakatlık riskini en aza indirmek için çalışan atletik performans antrenörünün eksikliği sakatlıklarda etkili olabilir.