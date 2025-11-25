  • İSTANBUL
Spor
7
Yeniakit Publisher
Tüm Türkiye merak ediyordu ve... Revire dönmesi herkesi şaşırttı! Ortalık yangın yerine döndü üstelik...

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Tüm Türkiye merak ediyordu ve... Revire dönmesi herkesi şaşırttı! Ortalık yangın yerine döndü üstelik...

Galatasaray'da üst üste kas sakatlıklarının gelmesi ile Okan Buruk'un 10 yıllık yoldaşı atletik performans antrenörü Dursun Genç'in ayrılmasının aynı sürece denk gelmesi dikkat çekiyor. Futbolcuların fiziksel yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak, performanslarını artırmak ve sakatlık riskini en aza indirmek için çalışan atletik performans antrenörünün eksikliği sakatlıklarda etkili olabilir.

1
#1
Foto - Tüm Türkiye merak ediyordu ve... Revire dönmesi herkesi şaşırttı! Ortalık yangın yerine döndü üstelik...

Galatasaray'da üst üste adale sakatlıkları yaşanıyor. Bu sakatlıkların Okan Buruk'un 10 yıllık yoldaşı atletik performans antrenörü Dursun Genç'in ayrılmasına denk gelmesi dikkat çekiyor. Adale sakatlığı devam ettiği için Union ve Fenerbahçe derbilerini kaçırması muhtemel isimler:

#2
Foto - Tüm Türkiye merak ediyordu ve... Revire dönmesi herkesi şaşırttı! Ortalık yangın yerine döndü üstelik...

-Berkan -Singo -Osimhen -Lemina -Jakops -Kaan Ayhan

#3
Foto - Tüm Türkiye merak ediyordu ve... Revire dönmesi herkesi şaşırttı! Ortalık yangın yerine döndü üstelik...

Bu sezon daha önce kas sakatlığı yaşayan Galatasaraylı futbolcular: ? Abdülkerim Bardakçı: Kas sakatlığı yaşadı. Ancak maç kaçırmadı ? Eren Elmalı: Kısa bir sakatlık yaşadı. Bir hafta sakat kaldı. 2 maç kaçırdı. ? İlkay Gündoğan: Yaklaşık 1 ay sakat kaldı. 5 maç kaçırdı. ? Icardi: Kas saatlığı yaşamadı. Ancak bir türlü tam performansla dönemedi.

#4
Foto - Tüm Türkiye merak ediyordu ve... Revire dönmesi herkesi şaşırttı! Ortalık yangın yerine döndü üstelik...

Bu sezon Galatasaray'da sürekli oynayan sadece 5 oyuncuya; Uğurcan, Davinson, Sallai, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz'a henüz kas sakatlığı uğramadı.

#5
Foto - Tüm Türkiye merak ediyordu ve... Revire dönmesi herkesi şaşırttı! Ortalık yangın yerine döndü üstelik...

İddialara göre İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin yetersiz bulduğu Dursun Genç'in atletik performans antrenörü olarak görevine son verildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 10 yıldır yoldaşlık yapan Genç'in yerine sezon başında Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Antonio Pintus'a teklif yapıldı. Kabul görmedi. İki adaydan bahsediliyordu. Scott Piri ve Yasin Küçük. Ancak Okan Buruk, Genç'in yerine şu anda bir takviye düşünmediklerini basın toplantısında açıkladı.

#6
Foto - Tüm Türkiye merak ediyordu ve... Revire dönmesi herkesi şaşırttı! Ortalık yangın yerine döndü üstelik...

Atletik performans antrenörleri, futbolcuların fiziksel yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak, performanslarını artırmak ve sakatlık riskini en aza indirmek için çalışır. Kuvvet, dayanıklılık, hız, çeviklik, esneklik gibi durumunu belirlemek için testler uygular. Hareket paternlerini, koşu tekniğini ve olası kas dengesizliklerini veya zayıf halkalarını tespit eder. Fotospor'a göre; Spesifik fiziksel talepleri belirler. Genç ayrıldıktan sonra bu organizasyonun eskisi kadar iyi işlemediği iddia ediliyor.

