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Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Bomba kulis bilgisi paylaşıldı! Bitti bu iş artık...

2024-01-05 14:49:09
Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Bomba kulis bilgisi paylaşıldı! Bitti bu iş artık...

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Foto - Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Bomba kulis bilgisi paylaşıldı! Bitti bu iş artık...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Bomba kulis bilgisi paylaşıldı! Bitti bu iş artık...

Sarı kırmızılıların forveti 1.5 sezondur gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmeyi başardı.

#3
Foto - Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Bomba kulis bilgisi paylaşıldı! Bitti bu iş artık...

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük rol oynayan Icardi, bu sezon da gollerine devam etti.

#4
Foto - Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Bomba kulis bilgisi paylaşıldı! Bitti bu iş artık...

Arjantinli futbolcu 2023-2024 sezonunda Galatasaray'da 27 maça çıktı. Icardi bu karşılaşmalarda 17 gol attı.

#5
Foto - Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Bomba kulis bilgisi paylaşıldı! Bitti bu iş artık...

Adı her fırsatta transfer söylentilerine karışan Icardi'ye, İtalyan kulüpleri ve Real Madrid'in talip olduğu belirtilmişti.

#6
Foto - Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Bomba kulis bilgisi paylaşıldı! Bitti bu iş artık...

Arjantin basınında çıkan habere göre ise Icardi, sezon ortasında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyordu.

#7
Foto - Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Bomba kulis bilgisi paylaşıldı! Bitti bu iş artık...

Ancak Mauro Icardi hakkında bu kez İtalya'dan bomba bir iddia geldi.

#8
Foto - Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Bomba kulis bilgisi paylaşıldı! Bitti bu iş artık...

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Calciomercato duyurdu.

#9
Foto - Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Bomba kulis bilgisi paylaşıldı! Bitti bu iş artık...

Çıkan habere göre Icardi, Galatasaray'dan ayrılarak bir dönem kaptanlığını yaptığı Inter'e dönmek istiyor.

#10
Foto - Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Bomba kulis bilgisi paylaşıldı! Bitti bu iş artık...

Icardi'nin bu düşüncesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gösterdiği kaydedildi. Icardi'nin yeni yıl paylaşımında "Aile, aşk ve yeni fırsatlar. 2024 böyle başlıyor" ifadelerini kullandığına dikkat çekildi.

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