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Tüm sürücüleri ilgilendiren duyuru yapıldı! Yüzbinlerce kişiye o sebepten patır patır ceza kesilmeye başlandı! Aman dikkat

2024-01-12 12:23:14
Tüm sürücüleri ilgilendiren duyuru yapıldı! Yüzbinlerce kişiye o sebepten patır patır ceza kesilmeye başlandı! Aman dikkat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tüm araç sahiplerini uyardı. Aracına bunu yaptırmayan yandı. Şimdilik 1 milyon araca ceza kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından tüm araç sahiplerini uyardı. Trafiğe çıkan araçlardan kaynaklı hava kirliliğini azaltmak amacıyla hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulaması, 81 ilde uygulanmaya başladı. EGEDES sistemi sayesinde, egzoz muayenesi yaptırmamış araçlar, trafik akışını engellemeden tespit ediliyor.

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Foto - Tüm sürücüleri ilgilendiren duyuru yapıldı! Yüzbinlerce kişiye o sebepten patır patır ceza kesilmeye başlandı! Aman dikkat

Bakan Özhaseki, egzoz muayenesi yapmayan araç sahiplerine yönelik uygulanan idari yaptırımlarla ilgili bilgi verdi. Özhaseki "Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz. EGEDES ile trafik kaynaklı hava kirliliğini önlemek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları tespit ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyonu ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık. Dünyamızı daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getirmek için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Tüm sürücüleri ilgilendiren duyuru yapıldı! Yüzbinlerce kişiye o sebepten patır patır ceza kesilmeye başlandı! Aman dikkat

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege, EGEDES projesinin, denetim etkinliğini artırmak ve ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Araçlarda bulunan plaka tanıma cihazıyla seyir halindeki araçların plakalarının okunduğunu ve egzoz emisyon ölçümü yapılmayan araçlara idari yaptırım uygulandığını açıklayan Ege, "2023 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmamanın idari para cezası 6 bin 275 lira. Son bir yıl içinde, yaklaşık 1 milyon aracın egzoz emisyon ölçümü yapmadan trafiğe çıktığını tespit ettik" dedi. Vatandaşlara egzoz muayenesi konusunda uyarılarda bulunan Ege, "Araç sahiplerinden, insan sağlığını düşünerek egzoz emisyon ölçümlerine gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamak için ölçüm sürelerini e-Devlet üzerinden takip etmelerini de tavsiye ediyoruz" dedi.

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