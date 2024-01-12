Tüm sürücüleri ilgilendiren duyuru yapıldı! Yüzbinlerce kişiye o sebepten patır patır ceza kesilmeye başlandı! Aman dikkat

Bakan Özhaseki, egzoz muayenesi yapmayan araç sahiplerine yönelik uygulanan idari yaptırımlarla ilgili bilgi verdi. Özhaseki "Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz. EGEDES ile trafik kaynaklı hava kirliliğini önlemek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları tespit ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyonu ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık. Dünyamızı daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getirmek için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.