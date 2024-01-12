2024-01-12 12:23:14 Tüm sürücüleri ilgilendiren duyuru yapıldı! Yüzbinlerce kişiye o sebepten patır patır ceza kesilmeye başlandı! Aman dikkat
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tüm araç sahiplerini uyardı. Aracına bunu yaptırmayan yandı. Şimdilik 1 milyon araca ceza kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından tüm araç sahiplerini uyardı. Trafiğe çıkan araçlardan kaynaklı hava kirliliğini azaltmak amacıyla hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulaması, 81 ilde uygulanmaya başladı. EGEDES sistemi sayesinde, egzoz muayenesi yaptırmamış araçlar, trafik akışını engellemeden tespit ediliyor.