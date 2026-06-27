Tüm hareketi ile tepki topladı: Almanya'ya 'kütletmeye' gitmeseydi...
Sağlık heyetinden habersiz aldığı 'kütletme' seansları yüzünden sakatlığı enfeksiyona dönüşen ve 21 Mayıs’ta ameliyat olan Dorgeles Nene, en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. İlk etapta doğru tedavi yerine bilinçsiz müdahaleyi seçtiği için Avusturya kampını kaçıran ve Górnik maçlarında oynama ihtimali yüzde 15-20'ye düşen Nene, kulüp disiplinini hiçe saydığı gerekçesiyle yıllık ücretinin %’ine varan tarihi bir para cezasıyla karşı karşıya... Gözler ise bu cezayı uygulayıp uygulamayacağı merak edilen Aziz Yıldırım yönetiminde.