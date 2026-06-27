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Spor
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Tüm hareketi ile tepki topladı: Almanya'ya 'kütletmeye' gitmeseydi...

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Tüm hareketi ile tepki topladı: Almanya'ya 'kütletmeye' gitmeseydi...

Sağlık heyetinden habersiz aldığı 'kütletme' seansları yüzünden sakatlığı enfeksiyona dönüşen ve 21 Mayıs’ta ameliyat olan Dorgeles Nene, en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. İlk etapta doğru tedavi yerine bilinçsiz müdahaleyi seçtiği için Avusturya kampını kaçıran ve Górnik maçlarında oynama ihtimali yüzde 15-20'ye düşen Nene, kulüp disiplinini hiçe saydığı gerekçesiyle yıllık ücretinin %’ine varan tarihi bir para cezasıyla karşı karşıya... Gözler ise bu cezayı uygulayıp uygulamayacağı merak edilen Aziz Yıldırım yönetiminde.

#1
Foto - Tüm hareketi ile tepki topladı: Almanya'ya 'kütletmeye' gitmeseydi...

Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, fıtık rahatsızlığı nedeniyle 21 Mayıs 2026 tarihinde ameliyat masasına yattı. Sarı-lacivertli takım yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda yoğun bir tempoda güç depolarken, tedavi süreci devam eden Nene takımdan ayrı olarak tesislerde pedal çevirerek form tutmaya çalışıyor. Hem de Mason Greenwood'dan Matias Soule'ye kadar pek çok kanat oyuncusu Fenerbahçe ile anılırken...

#2
Foto - Tüm hareketi ile tepki topladı: Almanya'ya 'kütletmeye' gitmeseydi...

İstanbul’da sağlık kontrolleri ve rehabilitasyon süreci devam eden oyuncunun durumu, teknik heyeti düşündürüyor. Yıldız oyuncunun bu kritik süreçte sahalardan uzun süre uzak kalmasının arkasında ise tam bir profesyonellik dışı davranış yatıyor.

#3
Foto - Tüm hareketi ile tepki topladı: Almanya'ya 'kütletmeye' gitmeseydi...

İstanbul’da sağlık kontrolleri ve rehabilitasyon süreci devam eden oyuncunun durumu, teknik heyeti düşündürüyor. Yıldız oyuncunun bu kritik süreçte sahalardan uzun süre uzak kalmasının arkasında ise tam bir profesyonellik dışı davranış yatıyor.

#4
Foto - Tüm hareketi ile tepki topladı: Almanya'ya 'kütletmeye' gitmeseydi...

Eğer Nene, en başında kulüp doktorlarının sözünü dinleyip doğrudan operasyon geçirseydi, bugün belki de Avusturya kampına yetişmiş ve önümüzdeki Górnik Zabrze maçlarında formasına kavuşmuş olacaktı. Ancak yaşanan bu enfeksiyon krizi süreci tamamen başa sardı. Şu anki mevcut tabloda başarılı oyuncunun en az 2 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, kritik Górnik karşılaşmasında sahada olabilme ihtimali ise -20 gibi çok düşük bir seviyeye gerilemiş durumda.

#5
Foto - Tüm hareketi ile tepki topladı: Almanya'ya 'kütletmeye' gitmeseydi...

Yaşanan bu disiplinsizlik, kulüp yönetimini de ayağa kaldırdı. Kulüp disiplin yönetmeliğini hiçe sayarak kendi kafasına göre tedavi uygulatan Nene'ye eski yönetimi tarafından yıllık ücretinin %'ine varan tarihi bir para cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu ağır yaptırım kararı Saran yönetimi döneminde masaya getirilmişti. Fotospor'a göre; Kulüpteki yönetim değişiminin ardından, göreve gelen Aziz Yıldırım yönetiminin bu cezayı aynı şekilde uygulayıp uygulamayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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