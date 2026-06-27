Tüm hareketi ile tepki topladı: Almanya'ya 'kütletmeye' gitmeseydi...

Eğer Nene, en başında kulüp doktorlarının sözünü dinleyip doğrudan operasyon geçirseydi, bugün belki de Avusturya kampına yetişmiş ve önümüzdeki Górnik Zabrze maçlarında formasına kavuşmuş olacaktı. Ancak yaşanan bu enfeksiyon krizi süreci tamamen başa sardı. Şu anki mevcut tabloda başarılı oyuncunun en az 2 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, kritik Górnik karşılaşmasında sahada olabilme ihtimali ise -20 gibi çok düşük bir seviyeye gerilemiş durumda.