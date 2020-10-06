Tüm gözler orada! İşte Türkiye'nin Turan'a açılan kapısı

Geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından Azerbaycan’a bağlanması gerektiği söylenen Nahçıvan, Türkiye için de son derece kritik bir bölge. Türkiye ile Türk dünyası arasındaki kara yolu bağlantısını sağlayan Nahçıvan, ülkemizin garantör olduğu özerk bir cumhuriyet. Bizim için önemiyse Turan’a açılan kapının girişi olması. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri alması ile Ege'den, Çin'e kadar yer alan bölgede kesintisiz bir Türk sınırı oluşacak.