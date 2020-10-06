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Dünya
10
Tüm gözler orada! İşte Türkiye'nin Turan'a açılan kapısı

2020-10-06 19:49:40
Tüm gözler orada! İşte Türkiye'nin Turan'a açılan kapısı

Geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından Azerbaycan’a bağlanması gerektiği söylenen Nahçıvan, Türkiye için de son derece kritik bir bölge. Türkiye ile Türk dünyası arasındaki kara yolu bağlantısını sağlayan Nahçıvan, ülkemizin garantör olduğu özerk bir cumhuriyet. Bizim için önemiyse Turan’a açılan kapının girişi olması. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri alması ile Ege'den, Çin'e kadar yer alan bölgede kesintisiz bir Türk sınırı oluşacak.

#1
Foto - (Ebulfez Elçibey) Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yapan Ebulfez Elçibey de Haydar Aliyev de Nahçıvanlılar. Haliyle şu anki Azerbaycan Cumhurbaşkanı olan Haydar Aliyev’in oğlu İlham Aliyev’in de memleketi.

(Ebulfez Elçibey) Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yapan Ebulfez Elçibey de Haydar Aliyev de Nahçıvanlılar. Haliyle şu anki Azerbaycan Cumhurbaşkanı olan Haydar Aliyev’in oğlu İlham Aliyev’in de memleketi.

#2
Foto - İRAN'DAN SATIN ALINAN TOPRAKLA TÜRK KAPISI KURULUYOR! Aslında 1923 sınırlarına göre Türkiye’nin Nahçıvan Özerk Bölgesi ile ortak sınırı bulunmuyor. 1930’lu yıllarda İran’dan Türkiye’ye doğru gerçekleştirilen terör olaylarının da etkisiyle o bölge Türkiye sınırına dahil edilirken Türkiye’nin Türk Dünyası ile arasında bir köprü olması için Nahçıvan’ın karşısında yer alan İran toprakları da Mustafa Kemal tarafından satın alınıyor.

İRAN'DAN SATIN ALINAN TOPRAKLA TÜRK KAPISI KURULUYOR! Aslında 1923 sınırlarına göre Türkiye’nin Nahçıvan Özerk Bölgesi ile ortak sınırı bulunmuyor. 1930’lu yıllarda İran’dan Türkiye’ye doğru gerçekleştirilen terör olaylarının da etkisiyle o bölge Türkiye sınırına dahil edilirken Türkiye’nin Türk Dünyası ile arasında bir köprü olması için Nahçıvan’ın karşısında yer alan İran toprakları da Mustafa Kemal tarafından satın alınıyor.

#3
Foto - (Türk Kapısı diye tabir edilen bölge) 1930’lu yıllarda Nahcivan’ın karşısında yer alan 10-12 km2’lik toprak İran’dan satın alınırken bölgeye verilen ad durumu özetliyor: Türk Kapısı. Bugün, Türkiye’nin en kısa kara sınırına sahip olduğu komşusunun Nahçıvan olmasının sebebi de orada oluşturulan sınırın satın alma yoluyla gerçekleşmesinden kaynaklı.

(Türk Kapısı diye tabir edilen bölge) 1930’lu yıllarda Nahcivan’ın karşısında yer alan 10-12 km2’lik toprak İran’dan satın alınırken bölgeye verilen ad durumu özetliyor: Türk Kapısı. Bugün, Türkiye’nin en kısa kara sınırına sahip olduğu komşusunun Nahçıvan olmasının sebebi de orada oluşturulan sınırın satın alma yoluyla gerçekleşmesinden kaynaklı.

#4
Foto - (Sarı çizgiyle gösterilen bölge Zengezur) ZENZEGUR DA ALINIRSA BİRLİK SAĞLANIR! Devlet Bahçeli’nin, Nahçıvan’ın özerk bir cumhuriyetten, Azerbaycan’a ait bir bölge olması gerektiği ile ilgili çıkışının gerçekleşebilmesi için sadece Karabağ’ın özgürleşmesi de yetmiyor. Sovyetlerin zamanında Türk Dünyası’nın birleşmesini engellemek için oluşturduğu küçük koridor Ermenistan sınırları içerisinde.

(Sarı çizgiyle gösterilen bölge Zengezur) ZENZEGUR DA ALINIRSA BİRLİK SAĞLANIR! Devlet Bahçeli’nin, Nahçıvan’ın özerk bir cumhuriyetten, Azerbaycan’a ait bir bölge olması gerektiği ile ilgili çıkışının gerçekleşebilmesi için sadece Karabağ’ın özgürleşmesi de yetmiyor. Sovyetlerin zamanında Türk Dünyası’nın birleşmesini engellemek için oluşturduğu küçük koridor Ermenistan sınırları içerisinde.

#5
Foto - Zengezur bölgesi de tıpkı Karabağ gibi yoğun Azeri Türk’ünün yaşadığı bir bölgeydi. Ermeni yazar Stepan Zavaryan'a göre, 1905-1906 yıllarında Ermeniler sadece Zengezur bölgesinde 43 Müslüman Türk köyünü yıktılar. 1905-1920 arasında sadece bu bölgede 166 Türk köyü yakılarak Türk çoğunluk göçe zorlandı.

Zengezur bölgesi de tıpkı Karabağ gibi yoğun Azeri Türk’ünün yaşadığı bir bölgeydi. Ermeni yazar Stepan Zavaryan'a göre, 1905-1906 yıllarında Ermeniler sadece Zengezur bölgesinde 43 Müslüman Türk köyünü yıktılar. 1905-1920 arasında sadece bu bölgede 166 Türk köyü yakılarak Türk çoğunluk göçe zorlandı.

#6
Foto - Ermenistan kurulurken Nahçıvan ile Karabağ arasındaki bölgenin Azerbaycan’a ait olduğunu kabul etmesine rağmen Sovyetlerin devreye girmesiyle bölgede kalıcı hale geldi.

Ermenistan kurulurken Nahçıvan ile Karabağ arasındaki bölgenin Azerbaycan’a ait olduğunu kabul etmesine rağmen Sovyetlerin devreye girmesiyle bölgede kalıcı hale geldi.

#7
Foto - TÜRKİYE, NAHÇIVAN'DA GARANTÖR Daha önce Ermeniler Karabağ’ı işgal ederken Nahçıvan üzerinde de hesaplar yapmış ama Türkiye’nin bölgede garantör olmasından dolayı harekete geçememiştiler.

TÜRKİYE, NAHÇIVAN'DA GARANTÖR Daha önce Ermeniler Karabağ’ı işgal ederken Nahçıvan üzerinde de hesaplar yapmış ama Türkiye’nin bölgede garantör olmasından dolayı harekete geçememiştiler.

#8
Foto - Karabağ Operasyonuyla peş peşe zaferler gelirken Azerbaycan’ın oradaki koridoru birleştirmesi hem İran’ın Ermenistan’a verdiği açık desteğin önünü kapayacak hem de Türk Dünyası’nın haritalarda da birleşmesine vesile olacak.

Karabağ Operasyonuyla peş peşe zaferler gelirken Azerbaycan’ın oradaki koridoru birleştirmesi hem İran’ın Ermenistan’a verdiği açık desteğin önünü kapayacak hem de Türk Dünyası’nın haritalarda da birleşmesine vesile olacak.

#9
Foto - Ege’den başlayan Türk egemenliği Hazar’a kadar kesintisiz devam ederken Hazar’ın kıyısında yer alan; Türkmenistan’dan, Kazakistan’a, Kırgızistan’dan, Özbekistan’a Turan coğrafyası bir bütün haline gelebilecek.

Ege’den başlayan Türk egemenliği Hazar’a kadar kesintisiz devam ederken Hazar’ın kıyısında yer alan; Türkmenistan’dan, Kazakistan’a, Kırgızistan’dan, Özbekistan’a Turan coğrafyası bir bütün haline gelebilecek.

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