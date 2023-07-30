Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Müjdeyi tarih vererek duyurdu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam haberi sonunda geldi. Temmuz ayında emekli maaşına yüzde 25'lik zam yapılmıştı ancak yapılan zam enflasyon karşısında hızla eridi. Emekli vatandaşlar ise 'Emekli maaşlarına bir zam daha gelecek mi? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?' sorularını araştırmaya başladı.