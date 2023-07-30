2023-07-30 16:55:38 Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Müjdeyi tarih vererek duyurdu
Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammın enflasyon karşısında hızla erimesinin ardından vatandaşlar 'Emekli maaşlarına yeni zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi?' sorularını araştırmaya başladı. Milyonlarca emeklinin beklediği haber sonunda geldi. SGK uzmanı Özgür Erdursun müjdeyi tarih vererek duyurdu. Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor!