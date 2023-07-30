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Ekonomi
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Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Müjdeyi tarih vererek duyurdu

2023-07-30 16:55:38
Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Müjdeyi tarih vererek duyurdu

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammın enflasyon karşısında hızla erimesinin ardından vatandaşlar 'Emekli maaşlarına yeni zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi?' sorularını araştırmaya başladı. Milyonlarca emeklinin beklediği haber sonunda geldi. SGK uzmanı Özgür Erdursun müjdeyi tarih vererek duyurdu. Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor!

#1
Foto - Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Müjdeyi tarih vererek duyurdu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam haberi sonunda geldi. Temmuz ayında emekli maaşına yüzde 25'lik zam yapılmıştı ancak yapılan zam enflasyon karşısında hızla eridi. Emekli vatandaşlar ise 'Emekli maaşlarına bir zam daha gelecek mi? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?' sorularını araştırmaya başladı.

#2
Foto - Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Müjdeyi tarih vererek duyurdu

Gözler Kabine'ye çevrilirken beklenen haber geldi. Ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun müjdeyi tarih vererek duyurdu. Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Rakamı duyan milyonlarca emekli sevinçten havalara uçacak. İşte son dakika emekli maaşı zam haberinin detayları...

#3
Foto - Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Müjdeyi tarih vererek duyurdu

Emekli maaşı zam haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun yeni bir açıklamada bulundu.

#4
Foto - Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Müjdeyi tarih vererek duyurdu

Sosyal medya hesabı üzerinden yen bir paylaşımda bulunan Erdursun, tarih vererek müjdeli haberi duyurdu.

#5
Foto - Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Müjdeyi tarih vererek duyurdu

Tüm emekli maaşlarına dev zam geleceğini belirten Özgür Erdursun, "Belediye seçimleri öncesi; Kadınlara emeklilikte yeni yasal haklar verilecek, çocuğu olan kadınların emeklilik yaşı geri çekilecek, Kadınların ödediği isteğe bağlı sigorta primine indirim yapılacak, 31.12.2023'e kadar isteğe bağlı Bağ-Kur primi aylık en az 4.292,64'dir. 1/3 oranında indirimle 2.861,76 TL'ye indirilebilir. Esnafın emekliliğine düzenleme yapılacak, Bağ-Kur'da prim gün sayısı düşürülecek, Tüm emekli aylıklarına ciddi oranda zam yapılacak, Sonra seçime gidilecek..." dedi.

#6
Foto - Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Müjdeyi tarih vererek duyurdu

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