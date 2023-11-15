Tüm detaylar belli oldu! Yürürlüğe girdi! İşte vergi indirimli telefon modelleri

Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesiyle ilgili başvuru şartları ve başvuruların değerlendirme sürecine dair ayrıntılar belli oldu. Sadece 9 bin 500 TL’ye kadar olan cihazlar destek kapsamına alındı. Bu kapsamda, fiyatı vergiler dahil 9 bin 500 TL olan telefonlar 5 bin 282 TL’ye, bilgisayarlar 7 bin 914 TL’ye alınabilecek. Telefonlarda giriş-orta segmentteki modeller, bilgisayarlarda giriş segmentindeki laptop’lar söz konusu şartları ancak karşılayabiliyor.