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Teknoloji-Bilişim
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Tüm detaylar belli oldu! Yürürlüğe girdi! İşte vergi indirimli telefon modelleri

2023-11-15 08:49:36
Tüm detaylar belli oldu! Yürürlüğe girdi! İşte vergi indirimli telefon modelleri

Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesiyle ilgili başvuru şartları ve başvuruların değerlendirme sürecine dair ayrıntılar belli oldu. Sadece 9 bin 500 TL’ye kadar olan cihazlar destek kapsamına alındı. Bu kapsamda, fiyatı vergiler dahil 9 bin 500 TL olan telefonlar 5 bin 282 TL’ye, bilgisayarlar 7 bin 914 TL’ye alınabilecek. Telefonlarda giriş-orta segmentteki modeller, bilgisayarlarda giriş segmentindeki laptop’lar söz konusu şartları ancak karşılayabiliyor.

#1
Foto - Tüm detaylar belli oldu! Yürürlüğe girdi! İşte vergi indirimli telefon modelleri

Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği vergisiz telefon ve bilgisayar desteğinde üst limit ve indirim oranlarının belli olmasıyla alınabilecek modellerin özellikleri ve indirim tutarları daha da netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, bir öğrencinin söz konusu uygulamadan faydalanabilmesi için vergiler dahil fiyatı 9 bin 500 TL’yi geçmeyen cihazlara bakması gerekiyor.

#2
Foto - Tüm detaylar belli oldu! Yürürlüğe girdi! İşte vergi indirimli telefon modelleri

Akıllı telefonlara yüzde 44.4’lük, bilgisayarlara ise yüzde 16.66’lık indirim uygulanıyor. Yani öğrenciler 9 bin 500 TL fiyatla satılan bir akıllı telefonu 5 bin 282 TL’ye alabilecekken, aynı fiyatla satılan bir bilgisayara 7 bin 923 TL’ye sahip olabilecek. Peki, Türkiye’de satılan hangi modeller bu limitler içerisinde yer alıyor?

#3
Foto - Tüm detaylar belli oldu! Yürürlüğe girdi! İşte vergi indirimli telefon modelleri

YERLİ MODELLER ÖN PLANDA Öncellikle 9 bin 500 TL’lik üst sınır nedeniyle daha çok üretimi Türkiye’de yapılan akıllı telefon ve bilgisayarların bu kapsama girdiğini belirtelim. Telefonlarda giriş-orta segmentteki modeller, bilgisayarlarda giriş segmentindeki laptop’lar söz konusu şartları karşılıyor. Örneğin akıllı telefon tarafında Türkiye’de üretilen veya montajı yapılan 10 markanın 43 modeli tercih edilebilecek. Aynı şekilde bilgisayarlarda da yerli modeller ön planda olacak.

#4
Foto - Tüm detaylar belli oldu! Yürürlüğe girdi! İşte vergi indirimli telefon modelleri

Örneğin; akıllı telefonlarda Samsung’un Galaxy serisinden A04e, A54 5G, A14, A04s, A32, A23, M14 5G ve M13 modelleri kapsama giriyor. Xiaomi Redmi serisinden 9C, 9T, 10 2020, 10C, 12C, Note 10S, Note 11, Note 12 ve 12 modeller de kriterleri karşılıyor. Yine Reeder, Vivo, Casper, General Mobile gibi markaların da 9 bin 500 TL’yi geçmeyen modelleri bulunuyor.

#5
Foto - Tüm detaylar belli oldu! Yürürlüğe girdi! İşte vergi indirimli telefon modelleri

Bilgisayar tarafında ise seçenekler çok daha sınırlı. Çünkü, 9 bin 500 TL’ye kadar olan limitte işlemcisi ve RAM’i güçlü olmayan ‘notebook’ olarak bilinen giriş seviyesi dizüstü cihazlar bulunuyor.

#6
Foto - Tüm detaylar belli oldu! Yürürlüğe girdi! İşte vergi indirimli telefon modelleri

Örneğin; Lenovo IP, HP 15, Casper C370.4020-4C00B, Hometech Alfa 620 C gibi dizüstü bilgisayarlar 9 bin 500 TL sınırını aşmıyor. Bu cihazlarda genellikle 4 GB RAM, çok güçlü olmayan ancak ödev, sunum ve internet ihtiyaçlarını çözebilecek Intel Celeron N4020 İşlemci gibi işlemciler, 120 GB depolama kapasitesi, yüksek çözünürlüğü bulunmayan 1366 x 768 çözünürlükte ekranlar bulunuyor.

#7
Foto - Tüm detaylar belli oldu! Yürürlüğe girdi! İşte vergi indirimli telefon modelleri

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre; Özellikle bilgisayar tarafında seçeneklerin sınırlı olması öğrencilerin istediği bilgisayarları bulmakta zorlanacağı anlamına geliyor.

#8
Foto - Tüm detaylar belli oldu! Yürürlüğe girdi! İşte vergi indirimli telefon modelleri

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