  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
13
Tüm ağrıyı anında yok ediyor! İşte mucizevi doğal ilaç...

2021-11-02 13:43:14
Tüm ağrıyı anında yok ediyor! İşte mucizevi doğal ilaç...

Havaların soğumaya başladığı bu günlerde özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar da artış gösteriyor. Mevsim değişikliğinin yol açtığı ısı dengesizlikleri ve okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi de hastalıkların yayılmasına zemin hazırlıyor. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması ise Covid-19 dahil tüm hastalıklar için anahtar rol oynuyor. Vücut direncinin artırılmasında sağlıklı beslenme ve doğru gıda seçimi önem taşıyor. Örneğin yemekleri lezzetlendirmek için kullanılan baharatlar aslında besinler kadar bağışıklığı da destekliyor. Uz. Dyt. E. Tuğba Kumaş, baharatların sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi.

#1
Foto - Zerdeçal Zerdeçal vitamin ve mineraller bakımından zengin bir baharattır. A vitamini, E vitamini, β-karoten, C vitamini ve B grubu vitaminleri içermektedir. Zerdeçalın antioksidan, antiviral ve antienflamatuar özelliği bulunmaktadır. Bu etkileriyle zerdeçal bağışıklık sistemini korur ve kuvvetlendirir.

Zerdeçal Zerdeçal vitamin ve mineraller bakımından zengin bir baharattır. A vitamini, E vitamini, β-karoten, C vitamini ve B grubu vitaminleri içermektedir. Zerdeçalın antioksidan, antiviral ve antienflamatuar özelliği bulunmaktadır. Bu etkileriyle zerdeçal bağışıklık sistemini korur ve kuvvetlendirir.

#2
Foto - İçeriğinde bulunan kurkumin polifenolü sayesinde çeşitli kanserler, antilipidemi, Parkinson hastalığı, mide bağırsak sistemi problemleri, Alzheimer, diyabet, obezite, Multiple skleroz gibi sağlık sorunlarında koruyucu ve tedavici edici etkiye sahiptir.

İçeriğinde bulunan kurkumin polifenolü sayesinde çeşitli kanserler, antilipidemi, Parkinson hastalığı, mide bağırsak sistemi problemleri, Alzheimer, diyabet, obezite, Multiple skleroz gibi sağlık sorunlarında koruyucu ve tedavici edici etkiye sahiptir.

#3
Foto - Zencefil Zencefil, C vitamini, magnezyum, kalsiyum, potasyum, sodyum ve fosfor içerir. Yapılan deneysel araştırmalarda zencefilin sahip olduğu antioksidan etkilerin standart antioksidan maddelerle karşılaştırılabilecek kadar yüksek olduğu tespit edilmiştir. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı desteklemektedir.

Zencefil Zencefil, C vitamini, magnezyum, kalsiyum, potasyum, sodyum ve fosfor içerir. Yapılan deneysel araştırmalarda zencefilin sahip olduğu antioksidan etkilerin standart antioksidan maddelerle karşılaştırılabilecek kadar yüksek olduğu tespit edilmiştir. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı desteklemektedir.

#4
Foto - Zencefil soğuk algınlığını önler ve tedavisinde yardımcıdır. Balgam söktürücüdür ve öksürüğe iyi gelir. Soğuk algınlığı ve grip mevsiminde hastalıklara karşı koruyucu olarak da tüketilebilir. Antioksidan etkileri sayesinde bağışıklık sisteminde bir çeper görevi görebildiği, kansere karşı koruyucu olduğu ve yaşlanmayı azaltıcı etkilerinin olduğunu yapılan çalışmalarda gözlenmiştir. Tip 2 diyabetik hastalarda insülin direncini düzenleyerek hastalarda olumlu sonuçlar sağlamıştır.

Zencefil soğuk algınlığını önler ve tedavisinde yardımcıdır. Balgam söktürücüdür ve öksürüğe iyi gelir. Soğuk algınlığı ve grip mevsiminde hastalıklara karşı koruyucu olarak da tüketilebilir. Antioksidan etkileri sayesinde bağışıklık sisteminde bir çeper görevi görebildiği, kansere karşı koruyucu olduğu ve yaşlanmayı azaltıcı etkilerinin olduğunu yapılan çalışmalarda gözlenmiştir. Tip 2 diyabetik hastalarda insülin direncini düzenleyerek hastalarda olumlu sonuçlar sağlamıştır.

#5
Foto - Kekik Kekik esas olarak aromatik bir bitki olarak dünya mutfaklarında sıkça kullanılır ancak tıbbi bir bitki olarak da ön plana çıkmaktadır. Kekik zengin bir lif, kalsiyum, demir, manganez ve A, B6 ve C vitaminleri kaynağıdır. Güçlü bir antibakteriyel ve iltihap önleyicidir ve bu özellikleriyle bağışıklık sistemini desteklemektedir. Özellikle grip, bronşit, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları hastalıklarında fayda sağlamaktadır.

Kekik Kekik esas olarak aromatik bir bitki olarak dünya mutfaklarında sıkça kullanılır ancak tıbbi bir bitki olarak da ön plana çıkmaktadır. Kekik zengin bir lif, kalsiyum, demir, manganez ve A, B6 ve C vitaminleri kaynağıdır. Güçlü bir antibakteriyel ve iltihap önleyicidir ve bu özellikleriyle bağışıklık sistemini desteklemektedir. Özellikle grip, bronşit, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları hastalıklarında fayda sağlamaktadır.

#6
Foto - Nane Anti-mikrobiyal etki göstermektedir. Manganez, A ve C vitaminin çok iyi bir kaynağıdır. Aynı zamanda folat, demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, omega 3 yağları ve B2 vitaminlerinden zengindir.

Nane Anti-mikrobiyal etki göstermektedir. Manganez, A ve C vitaminin çok iyi bir kaynağıdır. Aynı zamanda folat, demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, omega 3 yağları ve B2 vitaminlerinden zengindir.

#7
Foto - A ve C vitaminlerini bolca içeren nane, kuru veya yaş hali ile bağışıklık dostudur. Enfeksiyon giderici etkiye sahip olan nane çayı ile kış mevsimi sağlıklı ve verimli şekilde geçirilebilir.

A ve C vitaminlerini bolca içeren nane, kuru veya yaş hali ile bağışıklık dostudur. Enfeksiyon giderici etkiye sahip olan nane çayı ile kış mevsimi sağlıklı ve verimli şekilde geçirilebilir.

#8
Foto - Karanfil Karanfil A, K, E, B6 vitaminleri ile kalsiyum, manganez, potasyum ve sodyum mineralleri bakımından zengindir. Karanfilin antioksidan gücü yüksektir ve çok iyi bir ağrı kesici, bakteri ve iltihap önleyicidir. İçeriğinde ki K ve C vitaminleri bağışıklık sisteminin desteklenmesinde rol oynar. Vücut direncini düştüğü soğuk havalarda karanfil tüketmek, birçok mevsimsel rahatsızlığa karşı koruma sağlar.

Karanfil Karanfil A, K, E, B6 vitaminleri ile kalsiyum, manganez, potasyum ve sodyum mineralleri bakımından zengindir. Karanfilin antioksidan gücü yüksektir ve çok iyi bir ağrı kesici, bakteri ve iltihap önleyicidir. İçeriğinde ki K ve C vitaminleri bağışıklık sisteminin desteklenmesinde rol oynar. Vücut direncini düştüğü soğuk havalarda karanfil tüketmek, birçok mevsimsel rahatsızlığa karşı koruma sağlar.

#9
Foto - Kırmızı biber Kırmızı biber, diyetsel antioksidanların (flavonoidler, fenolik asitler, karotenoidler, A vitamini, askorbik asit, tokoferoller) en büyük kaynaklarından biridir. Kırmızı biber aynı zamanda doğal bir antibakteriyel ajan olarak kullanılmaktadır. Bu özellikleriyle bağışıklığı destekler ve güçlendirir. Peki, bağışıklığı destekleyen diğer besinler neler? İşte bağışıklığı destekleyen ve koruyan baharatlı içecek tarifleri...

Kırmızı biber Kırmızı biber, diyetsel antioksidanların (flavonoidler, fenolik asitler, karotenoidler, A vitamini, askorbik asit, tokoferoller) en büyük kaynaklarından biridir. Kırmızı biber aynı zamanda doğal bir antibakteriyel ajan olarak kullanılmaktadır. Bu özellikleriyle bağışıklığı destekler ve güçlendirir. Peki, bağışıklığı destekleyen diğer besinler neler? İşte bağışıklığı destekleyen ve koruyan baharatlı içecek tarifleri...

#10
Foto - Zencefilli limonlu yeşil çay 1 tatlı kaşığı silme yeşil çay, 3 küp taze zencefil, 2 dilim limon, 1 adet çubuk tarçın. Yapılışı: Malzemeleri birlikte kaynatarak tüketebilirsiniz.

Zencefilli limonlu yeşil çay 1 tatlı kaşığı silme yeşil çay, 3 küp taze zencefil, 2 dilim limon, 1 adet çubuk tarçın. Yapılışı: Malzemeleri birlikte kaynatarak tüketebilirsiniz.

#11
Foto - Zerdeçallı ballı elma çayı 1 adet elma, 2-3 adet karanfil, 1 adet zerdeçal, 1 çay kaşığı bal. Yapılışı: Elma, karanfil ve zerdeçalı kaynattıktan sonra bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Zerdeçallı ballı elma çayı 1 adet elma, 2-3 adet karanfil, 1 adet zerdeçal, 1 çay kaşığı bal. Yapılışı: Elma, karanfil ve zerdeçalı kaynattıktan sonra bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

#12
Foto - Altın süt 1 bardak süt (hayvansal veya bitkisel), 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı bal ve 1 tutam karabiber. Yapılışı: Bütün malzemeleri sıcak ya da soğuk sütle karıştırıp tüketebilirsiniz.

Altın süt 1 bardak süt (hayvansal veya bitkisel), 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı bal ve 1 tutam karabiber. Yapılışı: Bütün malzemeleri sıcak ya da soğuk sütle karıştırıp tüketebilirsiniz.

'Altın 650 lira olacak' diyen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Yeni altın alacak olanlar...
Ekonomi

'Altın 650 lira olacak' diyen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Yeni altın alacak olanlar...

Geçtiğimiz günlerde 'Altın yıl sonunda 650 lira olacak' diyen araştırmacı yazar Haluk Özdil'den yeni bir tahmin geldi.
ABD savaş gemisi Türkiye’de demirledi: Güvenlik çemberine alındı!
Gündem

ABD savaş gemisi Türkiye’de demirledi: Güvenlik çemberine alındı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken ABD donanmasına ait savaş gemisi Karadeniz’e gitmek üzere Sarayburnu Limanı’na demirledi. ..
41 Kongre üyesinden Türkiye mektubu
Dünya

41 Kongre üyesinden Türkiye mektubu

ABD'de 41 Kongre üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a iki sayfalık bir mektup yazarak Türkiye'ye F-16'ların satılmamasını istedi...
MİT Rus ajanlarını böyle paketledi!
Gündem

MİT Rus ajanlarını böyle paketledi!

Çeçen lidere suikast için Rusya tarafından Türkiye'ye gönderilen Rus ajanları, MİT tarafından enselendi.

02.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

02.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Millete dayatılan projeyi böyle tanımladı: Bu bir sıfırlama inkılabıdır!
Aktüel

Millete dayatılan projeyi böyle tanımladı: Bu bir sıfırlama inkılabıdır!

​Harf inkılabı ile ilgili görüşlerini dile getiren Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan, harf inkılabının, Türkiye’de bir ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay