TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

Türkiye İstatistik Kurumu bazı illerde kanser ölüm oranlarının daha fazla gözlemlendiğini bildirdi. Bu kapsamda iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ile veriler kaydedildi. İşte kanser ölümlerinin açıklandığı veriler...