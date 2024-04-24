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Sağlık
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TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

2024-04-24 10:56:51
TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) illere göre kanser ölüm oranlarını açıkladı.

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#1
Foto - TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

Türkiye İstatistik Kurumu bazı illerde kanser ölüm oranlarının daha fazla gözlemlendiğini bildirdi. Bu kapsamda iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ile veriler kaydedildi. İşte kanser ölümlerinin açıklandığı veriler...

#2
Foto - TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER

#3
Foto - TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

10 - İSTANBUL - .8 9. TEKİRDAĞ - .9 8. SAKARYA - 7 - VAN - ,2

#4
Foto - TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

6 - ANKARA - ,5 5 - BAYBURT - ,5

#5
Foto - TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

4 - ERZURUM - ,6 3- IĞDIR - ,6

#6
Foto - TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

2 - KARS - ,8 1 - AĞRI - !,8

#7
Foto - TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

#8
Foto - TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

10 - YOZGAT - ,6

#9
Foto - TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

9 - AYDIN - ,6

#10
Foto - TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

8 - ŞIRNAK - ,4

#11
Foto - TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

7 - ÇORUM - ,9

#12
Foto - TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

6 - OSMANİYE - ,8 5 - HATAY - ,6 4 - ŞANLIURFA - ,1

#13
Foto - TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası

3 - GAZİANTEP - ,0 2 - KİLİS - ,0 1 - SİİRT - %8,5 Kaynak: Haber 7

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