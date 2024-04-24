2024-04-24 10:56:51 TÜİK açıklama yaptı! İşte Türkiye'nin kanser haritası
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) illere göre kanser ölüm oranlarını açıkladı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) illere göre kanser ölüm oranlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu bazı illerde kanser ölüm oranlarının daha fazla gözlemlendiğini bildirdi. Bu kapsamda iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ile veriler kaydedildi. İşte kanser ölümlerinin açıklandığı veriler...
KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER
10 - İSTANBUL - .8 9. TEKİRDAĞ - .9 8. SAKARYA - 7 - VAN - ,2
6 - ANKARA - ,5 5 - BAYBURT - ,5
4 - ERZURUM - ,6 3- IĞDIR - ,6
2 - KARS - ,8 1 - AĞRI - !,8
KANSER ÖLÜMLERİNİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER
10 - YOZGAT - ,6
9 - AYDIN - ,6
8 - ŞIRNAK - ,4
7 - ÇORUM - ,9
6 - OSMANİYE - ,8 5 - HATAY - ,6 4 - ŞANLIURFA - ,1
3 - GAZİANTEP - ,0 2 - KİLİS - ,0 1 - SİİRT - %8,5 Kaynak: Haber 7
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