TSK'da yoğun hareketlilik: Uçaklar Libya için peş peşe havalanıyor!

Libya ve Türkiye arasında hava köprüsü - 21 Mayıs’ı 22 Mayıs’a bağlayan gece sivil hava trafik takip sitelerinde Türkiye’den kalkan C-130 Hercules nakliye uçağı görünmüştü. Uçak Türk askerlerinin konuşlu olduğu belirtilen Libya’daki Misrata askeri üssüne iniş gerçekleştirmişti. 23 Mayıs 2020’de ise İstanbul’dan kalkan 2 adet C-130 nakliye uçağı ve arkalarından havalanarak aynı rotayı takip eden 2 adet C-17 Globemaster III askeri nakliye uçağı Libya’ya gitmişti. 24 Mayıs tarihinde bir C-130 uçuşu daha gerçekleşti. Takip eden günlerde de özellikle C-130 nakliye uçakları ile Libya ve Türkiye arasındaki uçuşlar devam etmişti. Mayıs 2020’de Libya ve Türkiye arasında C-130 nakliye uçakları ile en az 15, C-17 Globemaster III uçakları ile ise en az 2 uçuş gerçekleştirildi.