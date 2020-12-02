TSK'da yoğun hareketlilik: Uçaklar Libya için peş peşe havalanıyor!

Son olarak 1 Aralık 2020 gününde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait üç adet A400M nakliye uçağı Libya’ya, Vatiye Hava Üssüne uçuş gerçekleştirdi. Bahse konu uçaklardan birisi Konya’dan havalandıktan sonra Vatiye Hava Üssüne uçuş gerçekleştirdi. 28 Kasım 2020 günü Konya’dan kalkış yaptıktan sonra Vatiye Hava Üssüne iniş gerçekleştirdiği gözlemlenen A400M nakliye uçağının ardından ikinci ve üçüncü A400M nakliye uçakları da İzmir ve Kayseri’den havalanarak Libya’ya, Vatiye Hava Üssüne uçuş gerçekleştirdi. Daha sonra Vatiye Hava Üssünden kalkan TSK’ya ait A400M nakliye uçakları Türkiye’ye dönüş yaptı.