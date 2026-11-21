Trump'tan Netanyahu'ya açık uyarı!
Trump'ın Gazze planını engellememesi için Soykrıımcı İsrail'i uyardığı ve sürecin tıkanması halinde diplomatik izolasyon ile Washington desteğinin azalabileceği mesajını verdiği bildirildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trump'ın Gazze planını engellememesi için Soykrıımcı İsrail'i uyardığı ve sürecin tıkanması halinde diplomatik izolasyon ile Washington desteğinin azalabileceği mesajını verdiği bildirildi.
ABD arabuluculuğuyla sağlanan ateşkesi denetleyen Gazze Barış Kurulu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin planını engellememesi konusunda İsrail'i uyardığı bildirildi. İsrail basınından Yedioth Ahronoth gazetesinin yayımladığı sunum belgesine göre, geçen hafta İsrail'e gelerek Tel Aviv yönetimine sunum yapan Barış Kurulu yetkilileri, Hamas'ın temmuz ayında planı resmen kabul ederek silah bırakmayı ve yönetimi Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne (NCAG) devretmeyi taahhüt ettiğini, buna karşın İsrail'in taahhütte bulunmayı reddederek planın uygulanmasını önlediğini vurguladı.
Mevcut durumun sürmesi halinde İsrail için maliyetlerin ve diplomatik izolasyonun artacağı, Washington'un vereceği desteğin ise azalabileceği kaydedilen belgede, ilerleme sağlanamaması durumunda Gazze'nin yeniden inşası ve yönetiminin başka kurumlara devredileceği uyarısı yapıldı. İsrail'in Trump planını uygulamaması halinde Gazze'yi UNRWA, Filistin Yönetimi veya Hamas'ın yöneteceği ya da İsrail'in bölgedeki tüm masrafların sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacağı ifade edildi.
İSRAİL'DEN YERİNE GETİRİLMESİ İSTENEN 4 ŞART Yayımlanan belgede, İsrail'in yerine getirmesi gereken 4 temel şart sıralanırken, ilk madde olarak mutabakata varılan Uluslararası İstikrar Gücü Yetki Anlaşması'nın imzalanıp uygulanması ve Filistinlilerden oluşacak güvenlik biriminin eğitimi önündeki hareket kısıtlamalarının kaldırılması istendi.
Gazze'de kışa hazırlık çalışmalarından önce su ve kanalizasyon düzenlemelerinin tamamlanmasının kritik önem taşıdığı belirtilirken, silahsızlanmanın pilot bölge olarak Refah'ta uygulanmasına izin verilmesi ve NCAG yönetim mekanizmalarının devreye sokulması talep edildi.
Öte yandan gazeteye konuşan ve İsrail'e yakınlığıyla bilinen Barış Kurulu yetkilisi Josh Gruenbaum da Tel Aviv yönetimine karşı sabırlarının tükenmek üzere olduğunu belirterek, seçimlerin geride kalmasına rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'a verdiği taahhütlerde ilerleme kaydetmemesinin hayal kırıklığı yarattığını, anlaşma uygulanmazsa yetkiyi Birleşmiş Milletler'e devredebileceklerini ya da kararların bir sonraki Amerikan yönetimine kalabileceğini söyledi. KAYNAK : Haber7
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