Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Karaçi limanına ulaşmasının ardından İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Pakistan'ın denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarının yanı sıra madencilik ve yenilenebilir enerji alanlarında da Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istediğini belirten Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sağlanan iş birliği için teşekkür etti. Bakan Bayraktar ise Oruç Reis'in Sindh ve Makran kıyıları açıklarında yaklaşık iki ay boyunca 3 boyutlu sismik araştırma yaparak gelecekteki sondaj faaliyetlerine yön verecek verileri toplayacağını bildirdi.