Trump’ın yardımcısı gemileri yaktı! Vance'nin yeni ittifak planı ifşa oldu

Yeni sağ Yetkili, Vance'in ortaya koyduğu bu dört maddenin 2028 başkanlık seçimleri için "yeni sağa" yönelik bir ittifak çağrısı olduğunu ifade etti. Fox'a göre "yeni sağ", genel olarak, başkanın orijinal "Önce Amerika" hareketiyle aynı çizgide olan Cumhuriyetçilerden oluşan bir koalisyon olarak tanımlanıyor ve bu hareketin temel unsurları arasında yabancı çatışmalardan uzak durmak, Amerika'yı Amerikalılar için aile kurmaya elverişli bir yer haline getirmek ve sınırları kapatmak yer alıyor. Yetkililer, Vance'in bu adımının Trump'tan ayrışmak olarak algılanmadığını, daha ziyade Trump'ın ihanetine uğradığını hisseden seçmene bir mesaj niteliğinde olduğunu kaydetti.