Trump’ın yardımcısı gemileri yaktı! Vance'nin yeni ittifak planı ifşa oldu

Fox News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'daki çoğunluğu kaybetmesinin ardından Trump ve Vance'in duruşları merak konusu oldu. Vance, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada özellikle İran ve İsrail konusunda Trump ile yaşadığı fikir ayrılıklarını açıkça dile getirdiğine işaret eden kaynaklar, Beyaz Saray'da seçim sabahı Trump yönetiminin ortak bir mesaj vermesi konusunda bir toplantı yapıldığını aktardı. Trump yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Fox'a yaptığı açıklamada, Vance'in seçim sonrası Cumhuriyetçi seçmeni tekrar birleştirmek adına "İran savaşını bitirmek, yaşam maliyeti ve enflasyona odaklanılması, ABD'nin öncelik edinilmesi ve İsrail ile ilişkilerin değiştirilmesi" hedeflerini ortaya koyduğunu belirtti.