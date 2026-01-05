  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Trump'ın tehdit ettiği ülkenin liderinden tarihi çıkış: Gerekirse elime yeniden silah alırım
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin liderinden tarihi çıkış: Gerekirse elime yeniden silah alırım

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro'yu zorla alıkoymasının ardından gözünü bir ülkeye daha çevririrken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

2
#1
Foto - Trump'ın tehdit ettiği ülkenin liderinden tarihi çıkış: Gerekirse elime yeniden silah alırım

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya saldırının ardından Kolombiya, Meksika, Küba, İran ve Grönland'ı hedef aldı.

#2
Foto - Trump'ın tehdit ettiği ülkenin liderinden tarihi çıkış: Gerekirse elime yeniden silah alırım

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’ya atıfta bulunan Trump, “Devlet başkanlığını çok uzun süre yapamayacak. Size söyleyeyim” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, ABD’nin Kolombiya’ya yönelik bir askeri operasyonu ima edip etmediği sorusuna ise Trump, “Bana iyi bir fikir gibi geliyor” yanıtını verdi.

#3
Foto - Trump'ın tehdit ettiği ülkenin liderinden tarihi çıkış: Gerekirse elime yeniden silah alırım

Bunun üzerine Petro, X hesabı üzerinden Trump'a sert çıktı. "Halkımın büyük çoğunluğunun sevdiği başkanlarını gözaltına alırsan içlerindeki vahşiyi serbest bırakacaksın" diye yazan Petro sözlerini şöyle sürdürdü:

#4
Foto - Trump'ın tehdit ettiği ülkenin liderinden tarihi çıkış: Gerekirse elime yeniden silah alırım

Kolombiya'daki her bir askere belli bir emir verildi: Amerikan bayrağını Kolombiya bayrağına tercih eden her bir komutan, benim talimatımla derhal görevden alınacaktır. Profesyonel bir asker olmasam da savaşı ve gizliliği bilirim. 1989 Barış Paktı'ndan sonra bir daha silaha dokunmamaya yemin ettim ancak hiç istemesem bile anavatanımız için yeniden silanlanırım. ABD, insanlık tarihinde bir Güney Amerika başkentini bombalayan dünyadaki ilk ülke oldu. Bunu Netanyahu yapmadı, Hitler de, Franco'da, Salazar da. Ne korkunç bir madalya, çünkü Güney Amerikalılar bunu nesiller boyu unutmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Demek ki her kuşun eti yenmiyormuş

O yüreklerde aslanlar yatarsa Amerika ordusunun en modern silahları dahi teneke kadar kıymetli olamıyor. Amerika bunu evlatlarını Vietnam'da ve Afganistan'da yaşadı. Ülkelerini savunanların çoğu ise yalınayak ve yarı çıplaktı. Vietnamlı bir avuç pirinçle Afgan ise bir avuç unla nefsini körletiyordu. Conilerin tüm moder silah Arsenali yanında çikolatasına kadar her şeyi vardı. Sonuçta Amerikalılar evlatlarınının bir bölümünü tabutlarla diğer bir bölümünüyse uzuvlarını kaybetmiş ve büyük bölümünü de aklını kaybetmiş ve dahi uyuşturucu müptelası olarak geri almıştır. Amerikalıların hafızasıda çok yetersiz ve kısadır. Bu savaşlar petrol gaz ve altın savaşlarının neticesidir. O zenginlikler sokaktaki Amerikaliya da pek yansimaz. No problem. Onlarda akıllanır.

meleknur

ÇOK GÜZEL DEMİŞ!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?
Dünya

İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?

İran'da enflasyon ve paranın rekor değer kaybının ardından başlayan protestolar sekizinci gününde sürüyor. Protestolar, can kaybı tekrar baş..
Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi
Gündem

Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Venezuela’daki darbe girişimi ve uluslararası siyasetin bu süreçteki tutumuna ilişkin 2019 yılında ya..
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Gündem

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Suriye’nin 3’te birini işgal eden Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması SDG bünyesinde faaliyet gösteren sözde tugay komutanı Ebu Omer el-..
Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’"
Gündem

Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesinin ardından Washington’un ülkeyi petrol üzerinden b..
Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedrettin Aydoğdu kim?
Aktüel

Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedrettin Aydoğdu kim?

Bedri Usta soruşturma konusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedri Usta (Bedrettin Aydoğdu) nereli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23