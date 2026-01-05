Trump'ın tehdit ettiği ülkenin liderinden tarihi çıkış: Gerekirse elime yeniden silah alırım
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro'yu zorla alıkoymasının ardından gözünü bir ülkeye daha çevririrken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya saldırının ardından Kolombiya, Meksika, Küba, İran ve Grönland'ı hedef aldı.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’ya atıfta bulunan Trump, “Devlet başkanlığını çok uzun süre yapamayacak. Size söyleyeyim” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, ABD’nin Kolombiya’ya yönelik bir askeri operasyonu ima edip etmediği sorusuna ise Trump, “Bana iyi bir fikir gibi geliyor” yanıtını verdi.
Bunun üzerine Petro, X hesabı üzerinden Trump'a sert çıktı. "Halkımın büyük çoğunluğunun sevdiği başkanlarını gözaltına alırsan içlerindeki vahşiyi serbest bırakacaksın" diye yazan Petro sözlerini şöyle sürdürdü:
Kolombiya'daki her bir askere belli bir emir verildi: Amerikan bayrağını Kolombiya bayrağına tercih eden her bir komutan, benim talimatımla derhal görevden alınacaktır. Profesyonel bir asker olmasam da savaşı ve gizliliği bilirim. 1989 Barış Paktı'ndan sonra bir daha silaha dokunmamaya yemin ettim ancak hiç istemesem bile anavatanımız için yeniden silanlanırım. ABD, insanlık tarihinde bir Güney Amerika başkentini bombalayan dünyadaki ilk ülke oldu. Bunu Netanyahu yapmadı, Hitler de, Franco'da, Salazar da. Ne korkunç bir madalya, çünkü Güney Amerikalılar bunu nesiller boyu unutmayacak.
