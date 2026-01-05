Trump'ın tehdit ettiği ülkenin liderinden tarihi çıkış: Gerekirse elime yeniden silah alırım

Kolombiya'daki her bir askere belli bir emir verildi: Amerikan bayrağını Kolombiya bayrağına tercih eden her bir komutan, benim talimatımla derhal görevden alınacaktır. Profesyonel bir asker olmasam da savaşı ve gizliliği bilirim. 1989 Barış Paktı'ndan sonra bir daha silaha dokunmamaya yemin ettim ancak hiç istemesem bile anavatanımız için yeniden silanlanırım. ABD, insanlık tarihinde bir Güney Amerika başkentini bombalayan dünyadaki ilk ülke oldu. Bunu Netanyahu yapmadı, Hitler de, Franco'da, Salazar da. Ne korkunç bir madalya, çünkü Güney Amerikalılar bunu nesiller boyu unutmayacak.