Trump'ın Çin ziyareti tamamlanana kadar çözüm süreci: Anlaşma geliyor mu? Çinli ihracatçılar bizi korkutmuyor demişti

Şanghay Amerikan Ticaret Odası başkanı Eric Zheng, yaklaşık 3 bin üyenin Trump'ın ziyaretinden sınırlı beklentilere sahip olduğunu ancak diyalog ihtimalinden teselli bulduğunu söyledi. Zheng, tarifeler ve ihracat kısıtlamalarında uzatılmış bir ateşkesi memnuniyetle karşılayacaklarını, ancak kalıcı bir rahatlamaya çok az kişinin güvendiğini belirtti. "Ateşkes harika, ticaret savaşından daha iyi, ancak ateşkes geçicidir. Bazı kesinliklere ihtiyacımız var. Şirketlerin önümüzdeki 90 gün veya altı ay için değil, birkaç yıl için plan yapması gerekiyor" dedi. Kaynak: The JP ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Çin’e yapacağı resmi ziyaret tamamlanana kadar İran ile yürütülen müzakerelerde diplomatik bir atılım gerçekleşmesini bekliyor. Axios’un üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, sunulan barış çerçevesi önerisiyle ilgili Tahran yönetiminden 24 ile 48 saat içinde kesin bir yanıt talep ediyor. Anlaşma sağlanması durumunda tarafların bir mutabakat zaptı imzalayarak bölgedeki gerilimi kalıcı olarak düşürecek bir süreci başlatması hedefleniyor. Beyaz Saray yetkilileri, tarafların uzlaşmaya oldukça yakın olduğunu ifade etse de henüz resmi bir anlaşmanın imzalanmadığını vurguluyor. Bazı Amerikalı diplomatlar ise İran’ın önerilen barış planını kabul edeceği konusunda temkinli yaklaşmaya ve şüphelerini korumaya devam ediyor. Trump yönetimi, bu kritik süreçte müzakere kanallarını açık tutarken bir yandan da olası bir başarısızlık durumunda askeri seçeneklerin her an masada olduğunu hatırlatıyor. Tek sayfalık mutabakat zaptı ve müzakere süreci Müzakerelerin temelini oluşturan ve yaklaşık 14 maddeden oluşan tek sayfalık mutabakat zaptı, çatışmaların sona erdirilmesi için genel bir yol haritası sunuyor. Taslak metne göre, tarafların karşılıklı onayıyla 30 günlük bir resmi müzakere dönemi başlayacak ve bu süre zarfında nükleer program üzerindeki kısıtlamalar, yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’nın uluslararası ticarete açılması gibi temel sorunlar ele alınacak. Görüşmelerin devamı için İslamabad veya Cenevre gibi merkezlerin ev sahipliği yapabileceği değerlendiriliyor. Diplomatik sürece alan açmak adına Başkan Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere eşlik eden "Project Freedom" (Özgürlük Projesi) kapsamındaki askeri harekatı geçici olarak askıya aldı. Pakistan ve diğer aracı ülkelerin telkinleriyle alınan bu kararın, Tahran üzerindeki baskıyı bir nebze olsun yumuşatarak anlaşma zemini yaratması umuluyor. Ancak Washington, müzakerelerin istenilen hızda ilerlememesi durumunda askeri ablukanın çok daha sert bir şekilde yeniden tesis edilebileceğini açıkça belirtiyor. Başkan Trump, bir sonuca varılamaması halinde İran’a yönelik askeri müdahalelerin şiddetinin artırılacağı yönünde yeni bir ültimatom verdi. Yaptığı değerlendirmelerde görüşmelerin "iyi gittiğini" ve bir anlaşmanın "mümkün" olduğunu dile getiren Trump, aksi bir durumda bombardımanların daha önce görülmemiş bir yoğunlukla devam edeceğini ifade etti. Bu sert tutum, Tahran üzerindeki kararlılığın bir göstergesi olarak yorumlanıyor.