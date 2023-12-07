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TRT’nin Türkiye adımıyla ilgili olay çıkış: Çok müthiş bir oyun oynanıyor: Türkiye projesini açıkladı! Gizlice değil açıktan dev proje…

2023-12-07 10:49:49
TRT’nin Türkiye adımıyla ilgili olay çıkış: Çok müthiş bir oyun oynanıyor: Türkiye projesini açıkladı! Gizlice değil açıktan dev proje…

Büyük âlim, mütefekkir ve mutasavvıf Hz. Mevlana’nın hayatını anlatan tabii orijinal yapımı “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” dizisinin ikinci sezon özel gösterimi İstanbul’da yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen özel gösterime TRT yönetimi, yapım ekibi, dizinin oyuncuları, sektörün önde gelen isimleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede gösterim öncesi semazenler sema gösterisi sunarken, Haliç Kongre Merkezi’nde kurulan derviş kisveleri ve objeleri sergisi de izleyicilerden yoğun ilgi gördü. “Dizimizin ilk sezonunda çalışmalarımızın karşılığını aldık” Özel gösterim öncesi basın açıklamasında bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Hz. Mevlana’nın bu coğrafyanın ve medeniyetinin temel sütunlarından biri olduğunu söyleyerek, böyle önemli bir şahsiyetin hayatını ve düşüncelerini en doğru şekilde anlatmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini aktararak şöyle devam etti:

#1
Foto - TRT’nin Türkiye adımıyla ilgili olay çıkış: Çok müthiş bir oyun oynanıyor: Türkiye projesini açıkladı! Gizlice değil açıktan dev proje…

“Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT olarak bu sorumluğu üzerimize aldık ve oyuncu arkadaşlarımızla birlikte uzun süreli ve titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Deyim yerindeyse taşın altına elimizi koyduk ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî dizimizin ilk sezon izlemeleri sonucunda bu titiz çalışmanın karşılığını aldığımızı gördük. İzleyicilerimizin bu teveccühü dizimizin ikinci sezonunu da çekmek açısından bizim için teşvik edici bir unsur olarak devreye girdi. Önümüzdeki günlerde Hazreti Mevlana’nın 750. vuslat yıl dönümünü idrak edeceğiz. Vuslat kavramını bilerek kullanıyorum çünkü kendisi o günü kavuşma günü olarak değerlendiriyor. Kendi deyimiyle Şeb-i Aruz yani düğün gecesi. 66 yıllık hayatına çok sayıda eser sığdırdı ama elbette ki içlerinde sözünü, nasihatlerini barındıran Mesnevi, bugün için hakikat arayışı içinde olanlara kılavuzluk edecek nitelikte bir eser.”

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Foto - TRT’nin Türkiye adımıyla ilgili olay çıkış: Çok müthiş bir oyun oynanıyor: Türkiye projesini açıkladı! Gizlice değil açıktan dev proje…

Hazreti Mevlana’nın, Moğol istilası zamanında yerleşik medeniyetin kendini tehdit altında hissettiği ve toplu kıyımlar nedeniyle de insanların yeise kapıldığı bir dönemde yaşadığını ifade eden Sobacı, “Bugün baktığımızda insanlığın içinde bulunduğu durum aslında çok da farklı değil. Dünyanın çok farklı coğrafyalarında bugün çatışmalara, zulümlere ve savaşlara tanıklık ediyoruz. Bu zulmün en yakınını, en canlısını ve maalesef en kanlısını İsrail’in Filistin’e yönelik istilasında görüyoruz. Çok büyük bir vahşet ve katliam yaşanıyor. O nedenle aslında Hz. Mevlana’nın ahlakı, insanı ve ilahi aşkı temel alan anlayışına, nasihatlerine belki de hiçbir dönemde olmadığı kadar bu dönemde ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Mevlana dizimiz ile toplumda iyiliğin, merhametin ne kadar kıymetli olduğunun idrak edilmesini temenni ediyorum,” dedi.

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Foto - TRT’nin Türkiye adımıyla ilgili olay çıkış: Çok müthiş bir oyun oynanıyor: Türkiye projesini açıkladı! Gizlice değil açıktan dev proje…

Sevilen dizinin ilk on bölümünde Mevlânâ’nın 40 yaşlarındaki kişiliği ve derinliğinin oluşmasına neden olan temel olaylar ve şahıslar ile yollarının kesişmesine odaklanılırken, ikinci sezonunda ise Şems-i Tebrizi’nin gelişi ile Mevlânâ’nın tasavvuf yolculuğu bambaşka bir seyre taşınıyor. Asırlar geçse de insanlığın özlemini çektiği hak ve hakikat arayışı, bu arayışın sonunda ulaşılan derin tasavvuf bilgeliği ve özde “insanın kendine yolculuğu” destansı bir görsel şölenle ekranlara yansıtılıyor. tabii orijinal dizisi yeni sezonunda da Hz. Mevlânâ’nın evrensel mesajını modern izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Dizinin başrollerini Mevlânâ karakterini canlandıran Bülent İnal ile Şems-i Tebrizi karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu paylaşıyor. Dizide yer alan diğer oyuncular arasında ise Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Devrim Özkan, Mert Turak ve Nilay Deniz’in yanı sıra Ushan Çakır, Levent Can, Yusuf Çim, Burak Can, Ali Nuri Türkoğlu, Turgay Aydın, Burç Kümbetlioğlu ve İlker Aksum yer alıyor.

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Foto - TRT’nin Türkiye adımıyla ilgili olay çıkış: Çok müthiş bir oyun oynanıyor: Türkiye projesini açıkladı! Gizlice değil açıktan dev proje…

Tarihi dizilerden aksiyona, romantik komediden gençlik dizilerine kadar pek çok içeriğe yer veren TRT’nin dijital platformu tabii, iOS ve Android’deki uygulama mağazalarında yer alan tabii uygulamalarından, Android ve iOS destekli çeşitli akıllı cihazlardan, www.tabii.com üzerinden ve birçok akıllı TV’lerden izlenebiliyor. tabii’ye uygulama veya site üzerinden ücretsiz olarak üye olduktan sonra tüm tabii içeriklerine, TRT kanallarının canlı yayınlarına ve TRT’de yayınlanan dizilerin tekrarlarına erişilebiliyor.

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