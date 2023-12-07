2023-12-07 10:49:49 TRT’nin Türkiye adımıyla ilgili olay çıkış: Çok müthiş bir oyun oynanıyor: Türkiye projesini açıkladı! Gizlice değil açıktan dev proje…
Büyük âlim, mütefekkir ve mutasavvıf Hz. Mevlana’nın hayatını anlatan tabii orijinal yapımı “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” dizisinin ikinci sezon özel gösterimi İstanbul’da yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen özel gösterime TRT yönetimi, yapım ekibi, dizinin oyuncuları, sektörün önde gelen isimleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede gösterim öncesi semazenler sema gösterisi sunarken, Haliç Kongre Merkezi’nde kurulan derviş kisveleri ve objeleri sergisi de izleyicilerden yoğun ilgi gördü. “Dizimizin ilk sezonunda çalışmalarımızın karşılığını aldık” Özel gösterim öncesi basın açıklamasında bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Hz. Mevlana’nın bu coğrafyanın ve medeniyetinin temel sütunlarından biri olduğunu söyleyerek, böyle önemli bir şahsiyetin hayatını ve düşüncelerini en doğru şekilde anlatmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini aktararak şöyle devam etti: