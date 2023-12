TRT’nin Türkiye adımıyla ilgili olay çıkış: Çok müthiş bir oyun oynanıyor: Türkiye projesini açıkladı! Gizlice değil açıktan dev proje…

Sevilen dizinin ilk on bölümünde Mevlânâ’nın 40 yaşlarındaki kişiliği ve derinliğinin oluşmasına neden olan temel olaylar ve şahıslar ile yollarının kesişmesine odaklanılırken, ikinci sezonunda ise Şems-i Tebrizi’nin gelişi ile Mevlânâ’nın tasavvuf yolculuğu bambaşka bir seyre taşınıyor. Asırlar geçse de insanlığın özlemini çektiği hak ve hakikat arayışı, bu arayışın sonunda ulaşılan derin tasavvuf bilgeliği ve özde “insanın kendine yolculuğu” destansı bir görsel şölenle ekranlara yansıtılıyor. tabii orijinal dizisi yeni sezonunda da Hz. Mevlânâ’nın evrensel mesajını modern izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Dizinin başrollerini Mevlânâ karakterini canlandıran Bülent İnal ile Şems-i Tebrizi karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu paylaşıyor. Dizide yer alan diğer oyuncular arasında ise Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Devrim Özkan, Mert Turak ve Nilay Deniz’in yanı sıra Ushan Çakır, Levent Can, Yusuf Çim, Burak Can, Ali Nuri Türkoğlu, Turgay Aydın, Burç Kümbetlioğlu ve İlker Aksum yer alıyor.