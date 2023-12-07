TRT’nin Türkiye adımıyla ilgili olay çıkış: Çok müthiş bir oyun oynanıyor: Türkiye projesini açıkladı! Gizlice değil açıktan dev proje…

Hazreti Mevlana’nın, Moğol istilası zamanında yerleşik medeniyetin kendini tehdit altında hissettiği ve toplu kıyımlar nedeniyle de insanların yeise kapıldığı bir dönemde yaşadığını ifade eden Sobacı, “Bugün baktığımızda insanlığın içinde bulunduğu durum aslında çok da farklı değil. Dünyanın çok farklı coğrafyalarında bugün çatışmalara, zulümlere ve savaşlara tanıklık ediyoruz. Bu zulmün en yakınını, en canlısını ve maalesef en kanlısını İsrail’in Filistin’e yönelik istilasında görüyoruz. Çok büyük bir vahşet ve katliam yaşanıyor. O nedenle aslında Hz. Mevlana’nın ahlakı, insanı ve ilahi aşkı temel alan anlayışına, nasihatlerine belki de hiçbir dönemde olmadığı kadar bu dönemde ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Mevlana dizimiz ile toplumda iyiliğin, merhametin ne kadar kıymetli olduğunun idrak edilmesini temenni ediyorum,” dedi.