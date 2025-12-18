  • İSTANBUL
Dünyayı temizleyen motor: Havacılıkta oyun değiştiren Türk imzası

Dünyayı temizleyen motor: Havacılıkta oyun değiştiren Türk imzası

Yakıt taşımayan, emisyon üretmeyen ve günlerce havada kalabilen yeni motor teknolojisi Türkiye’den dünyaya açılıyor.

Dünyayı temizleyen motor: Havacılıkta oyun değiştiren Türk imzası

Yakıt taşımayan, emisyon üretmeyen ve günlerce havada kalabilen yeni motor teknolojisi Türkiye’den dünyaya açılıyor. Yüksek Dizayn Mühendisi İsmail Berber, havacılık, savunma, enerji ve uzay alanlarında ezberleri bozacak yeni nesil bir motor teknolojisi geliştirdiğini açıkladı.

Dünyayı temizleyen motor: Havacılıkta oyun değiştiren Türk imzası

“Plazma Dönüşümlü Jet Motor Jeneratör İtki Sistemi” adı verilen bu teknoloji, klasik jet ve roket motorlarından köklü biçimde ayrılıyor. Geleneksel sistemlerin aksine yakıt depolarına ihtiyaç duymayan motor, atmosferdeki moleküllerden enerji hasadı yaparak çalışıyor. Bu sayede hava araçlarının 70 ila 100 saat boyunca kesintisiz uçabildiği, emisyon üretmek yerine zararlı gazları filtreleyerek atmosfere temiz bileşenler geri kazandırdığı belirtiliyor. Berber’in tanımladığı sistem, plazma ve elektromanyetik tahrik prensipleriyle çalışıyor. Mekanik temasın neredeyse ortadan kalktığı yapı; daha hafif, daha verimli ve daha güvenli bir motor mimarisi sunuyor.

Dünyayı temizleyen motor: Havacılıkta oyun değiştiren Türk imzası

Teknoloji yalnızca bir itki sistemi değil; enerji üretimi, depolama ve uzayda yaşam destek çözümleri sunabilen çok amaçlı bir platform olarak değerlendiriliyor. Yeni motorun; insansız hava araçları, füze sistemleri, gemiler, şehir içi ulaşım, enerji santralleri ve uzay platformlarında kullanılabileceği ifade ediliyor. (Hibya Sümeyye Yalçın)

