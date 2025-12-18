Dünyayı temizleyen motor: Havacılıkta oyun değiştiren Türk imzası

“Plazma Dönüşümlü Jet Motor Jeneratör İtki Sistemi” adı verilen bu teknoloji, klasik jet ve roket motorlarından köklü biçimde ayrılıyor. Geleneksel sistemlerin aksine yakıt depolarına ihtiyaç duymayan motor, atmosferdeki moleküllerden enerji hasadı yaparak çalışıyor. Bu sayede hava araçlarının 70 ila 100 saat boyunca kesintisiz uçabildiği, emisyon üretmek yerine zararlı gazları filtreleyerek atmosfere temiz bileşenler geri kazandırdığı belirtiliyor. Berber’in tanımladığı sistem, plazma ve elektromanyetik tahrik prensipleriyle çalışıyor. Mekanik temasın neredeyse ortadan kalktığı yapı; daha hafif, daha verimli ve daha güvenli bir motor mimarisi sunuyor.