  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Tren araca çarptı! Feci kazadan acı haber

2022-09-09 12:49:57
Tren araca çarptı! Feci kazadan acı haber

Manisa'da, yolcu treninin hemzemin geçide kontrolsüz giren hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Tren araca çarptı! Feci kazadan acı haber

Ankara-İzmir seferini yapan yolcu treni, merkez Şehzadeler ilçesi Yeni Harmandalı Mahallesi yakınlarında, hemzemin geçide kontrolsüz giren Şükrü Sever (26) idaresindeki 09 SB 345 plakalı hafif ticari araca çarptı.

#2
Foto - Tren araca çarptı! Feci kazadan acı haber

Araç, trenin önünde yaklaşık 500 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Tren araca çarptı! Feci kazadan acı haber

Sağlık ekipleri, araç içerisine sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon yükselirken Ermenistan'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi
Gündem

Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon yükselirken Ermenistan'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi

Türkiye ve Yunanistan aranısdaki gerginlik devam ederken, Ermenistan'dan şaşırtıcı bir açıklama yapıldı.
Kraliçe Elizabeth öldü mü? 2. Elizabeth neden öldü hastalığı neydi?
Dünya

Kraliçe Elizabeth öldü mü? 2. Elizabeth neden öldü hastalığı neydi?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Peki, 2. Elizabeth'in ölüm sebebi nedir?
Lucescu'dan büyük küstahlık!
Spor

Lucescu'dan büyük küstahlık!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertli ..
CHP-İYİ Parti kavgası büyüyor! Yarkadaş'tan yeni iddialar
Gündem

CHP-İYİ Parti kavgası büyüyor! Yarkadaş'tan yeni iddialar

İYİ Partili Uğur Poyraz ve CHP'li Barış Yarkadaş'ın 'İhale' kavgası giderek büyüyor. Yarkadaş, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan İP'e..
MHP'den 'seçim erkene alınabilir' açıklaması
Gündem

MHP'den 'seçim erkene alınabilir' açıklaması

Muhalefet kanadının erken seçim çağrıları devam ederken erken seçimlerin belirleyici partisi olarak anılan MHP'den dikkat çeken bir çıkış ge..
Kuru dut suyunun şaşırtıcı faydaları: Yoğurt ve kuru dutu karıştırın veya kuru dutu kaynatıp için
Kadın - Aile

Kuru dut suyunun şaşırtıcı faydaları: Yoğurt ve kuru dutu karıştırın veya kuru dutu kaynatıp için

İçinde bol bol C vitamini ve demir olan kuru dutu yazın ve kışın tüketebilirsiniz. Ayrıca sade yediğinizde bile müthiş antioksidan kaynağına..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23