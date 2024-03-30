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Ekonomi
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Trendyol, Körfez Bölgesi’nde ilk pop-up mağazasını açtı!

2024-03-30 13:29:33
Trendyol, Körfez Bölgesi’nde ilk pop-up mağazasını açtı!

Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturan Trendyol, Körfez Bölgesi’ndeki ilk pop-up mağazasını Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ünlü dizi oyuncuları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı’nın katıldığı lansmanla açtı. Trendyol’daki en seçkin ürünlerin yer aldığı mağaza, üç hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Ziyaretçiler, beğendikleri ürünleri üzerlerindeki QR kodları okutarak online satın alabilecek.

#1
Foto - Trendyol, Körfez Bölgesi’nde ilk pop-up mağazasını açtı!

Almanya ile başladığı yurt dışı açılımlarını Azerbaycan, Körfez Ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) pazarıyla sürdüren Trendyol, ilk pop-up mağazasını Riyad’da açtı. Trendyol, Körfez Bölgesi’nde 50 bin satıcısıyla 14 milyonu aşkın çeşitlilikte bir ürün yelpazesi sunuyor.

#2
Foto - Trendyol, Körfez Bölgesi’nde ilk pop-up mağazasını açtı!

Al Nakheel Mall’da açılan mağaza, üç hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Trendyol’un pop-up mağazasının lansmanına ünlü dizi oyuncuları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı da katıldı.

#3
Foto - Trendyol, Körfez Bölgesi’nde ilk pop-up mağazasını açtı!

Riyad’daki izlenimleri, Trendyol ile yaptıkları iş birliği ve moda anlayışları hakkında açılışta kısa bir sohbet gerçekleştiren ünlü oyuncular, Suudi Arabistan’daki hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaretçiler, Trendyol koleksiyonundan 150 parçanın yer aldığı mağazada beğendikleri ürünleri, üzerlerindeki QR kodları okutarak online satın alabilecek.

#4
Foto - Trendyol, Körfez Bölgesi’nde ilk pop-up mağazasını açtı!

Körfez Bölgesi’nde 2023 eylül ayından bu yana Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da pazaryeri modeliyle faaliyet gösteren Trendyol, burada kısa sürede 1 milyonu aşkın aktif müşteriye ulaştı.

#5
Foto - Trendyol, Körfez Bölgesi’nde ilk pop-up mağazasını açtı!

6 ülkeye yönelik hazırladığı mobil uygulama ilk 6 ayda 4,5 milyon kez indirilen Trendyol, yıl sonuna kadar bölgede 6 milyon aktif müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Bölgede satıcıları adına tüm pazarlama maliyetlerini ve yatırımlarını üstlenen Trendyol, teknolojik altyapısı ve satıcılarıyla birlikte bölgede dijital ekosistemin gelişimine katkıda bulunuyor.

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