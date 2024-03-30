2024-03-30 13:29:33 Trendyol, Körfez Bölgesi’nde ilk pop-up mağazasını açtı!
Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturan Trendyol, Körfez Bölgesi’ndeki ilk pop-up mağazasını Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ünlü dizi oyuncuları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı’nın katıldığı lansmanla açtı. Trendyol’daki en seçkin ürünlerin yer aldığı mağaza, üç hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Ziyaretçiler, beğendikleri ürünleri üzerlerindeki QR kodları okutarak online satın alabilecek.