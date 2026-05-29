Transferde yılın bombası patladı! Galatasaray'da veda, Fenerbahçe'de anlaşma
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süper Lig'de şampiyonluk perdesinin kapanması ve Dünya Kupası'na sadece 14 gün kalmasıyla birlikte transfer piyasası adeta alev aldı. Yeni sezona kusursuz kadrolarla girmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa'nın elit kulüplerinde forma giyen yıldızlar için resmi temaslara başladı. Menajerler ordusunun İstanbul'a taşındığı bu sıcak dönemde, kulüplerin kasasından çıkacak rakamlar ve taraftarı sokağa dökecek isimler netleşmeye başladı.

Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala yeni sezona kusursuz girmek isteyen takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Dünya Kupası'nın başlamasına 14 günlük bir süre kalmasıyla birlikte transfer döneminde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025/26 sezonunun bitmesiyle birlikte transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı. Galatasaray'ın yanı sıra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için de öne çıkan haberler bir arada...

BARCA, JULIAN ALVAREZ'İ İSTİYOR Barcelona, Julian Alvarez transferi için harekete geçti. Önümüzdeki saatlerde Atletico Madrid’e 90 Milyon € + bonuslar içeren resmi teklif yapılması bekleniyor. Dünkü görüşmenin ardından oyuncuyla kişisel şartlarda önemli mesafe kat edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN JOE GOMEZ ATAĞI Liverpool'da forma giyen Joe Gomez, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. (Daily Mail)

GALATASARAY'DAN LEAO BOMBASI Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de renklerine bağlamak istediği Rafael Leao için devrede. Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan menajer George Gardi vasıtasıyla temasları sıcak tutuyor. Galatasaray’ın planı yıllık 10 milyon euro net maaşla Leao’yu ikna edebilmek. Portekizli süperstar “Evet” dediği anda da Milan’la bonservis pazarlıkları başlayacak.

AZİZ YILDIRIM'IN ANLAŞTIĞI GOLCÜ İki büyük forvet alacağını ve Sörloth ile görüştüğünü açıklayan Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe kulübüne başkan seçilmesi halinde getireceği ilk golcü belli oldu: Vedat Muriqi. La Liga ekibi Mallorca'da oynayan 32 yaşındaki forvetin anlaşması 2029'da bitiyor. Değeri 4.5 milyon euro olan Kosovalı oyuncu geçen sezon 37 maçta 23 gol attı ve 1 asist yaptı. Kariyer rekoru kıran Vedat, Aziz Yıldırım ile görüştü ve 'Tamam' dedi. Fenerbahçe, 1.94 boyundaki oyuncuyu 2020 yılında 18 milyon euro'ya Lazio'ya satmıştı.

LOOKMAN İLE AYRILIK KARARI Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin taktiksel planlarına uyum sağlamakta güçlük çektiğini söylediği Ademola Lookman ile ayrılık kararı aldı. (Fichajes) FENERBAHÇE, MIN-JAE İÇİN BASTIRIYOR Fenerbahçe yöneticileri ile Güney Koreli savunmacının menajeri arasında gerçekleştirilen ilk resmi toplantıda rakamlar netleşti. Bayern Münih'ten net 9 milyon Euro yıllık ücret kazanan Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den yıllık 12 milyo euro net maaş ve buna ek olarak başarı bonusları talep etti. Yönetimin bu maaş talebi karşısında sponsor destekli bir formül üzerinde durduğu belirtildi. Fenerbahçe bonservis konusunda da Alman ekibiyle pazarlık halinde… Bayern Münih'in istediği rakamın 25 milyon Euro civarında olduğu aktarıldı. (TRT Spor)

GALATASARAY'DA SÜRPRİZ VEDA GELEBİLİR Premier Lig ekipleri, Sallai için harekete geçmeye hazırlanıyor. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Hull City'nin Sallai ile ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı. Galatasaray'ın Sallai için 20 milyon euronun üzerinde değer biçtiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, 20 milyon euro nakit artı bonusları içeren bir teklif gelmediği sürece hiçbir kulüple pazarlık masasına bile oturmayacak. (Sabah) BEŞİKTAŞ'IN KALECİ PLANLAMASI Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kaleci yapılanması da masadaki en önemli başlıklardan biri haline geldi. Arsenal'e 2025 yazında Chelsea'den 5.8 milyon euroya transfer olan Kepa için Chelsea kulübü 2018 yazında Athletic Bilbao'ya tam 80 milyon euro ödemişti. Chelsea ile Beşiktaş'ın stadında Liverpool'la oynanan UEFA Süper Kupa finalinde çıkan İspanyol eldivenin Arsenal'le 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Londra ekibinde David Raya'nın gerisinde kalan Kepa, ayrılığa sıcak. İddialara göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Kepa Arrizabalaga ile Chelsea’nin genç kalecisi Filip Jorgensen, Beşiktaş’ın radarındaki isimler arasında bulunuyor. Yönetimin, teknik ekibin raporları doğrultusunda bu iki kaleciden biri için girişim yapabileceği konuşuluyor.

