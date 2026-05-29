Transferde yılın bombası patladı! Galatasaray'da veda, Fenerbahçe'de anlaşma

GALATASARAY'DA SÜRPRİZ VEDA GELEBİLİR Premier Lig ekipleri, Sallai için harekete geçmeye hazırlanıyor. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Hull City'nin Sallai ile ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı. Galatasaray'ın Sallai için 20 milyon euronun üzerinde değer biçtiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, 20 milyon euro nakit artı bonusları içeren bir teklif gelmediği sürece hiçbir kulüple pazarlık masasına bile oturmayacak. (Sabah) BEŞİKTAŞ'IN KALECİ PLANLAMASI Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kaleci yapılanması da masadaki en önemli başlıklardan biri haline geldi. Arsenal'e 2025 yazında Chelsea'den 5.8 milyon euroya transfer olan Kepa için Chelsea kulübü 2018 yazında Athletic Bilbao'ya tam 80 milyon euro ödemişti. Chelsea ile Beşiktaş'ın stadında Liverpool'la oynanan UEFA Süper Kupa finalinde çıkan İspanyol eldivenin Arsenal'le 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Londra ekibinde David Raya'nın gerisinde kalan Kepa, ayrılığa sıcak. İddialara göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Kepa Arrizabalaga ile Chelsea’nin genç kalecisi Filip Jorgensen, Beşiktaş’ın radarındaki isimler arasında bulunuyor. Yönetimin, teknik ekibin raporları doğrultusunda bu iki kaleciden biri için girişim yapabileceği konuşuluyor.