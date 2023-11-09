Trakya'daki barajların son durumu

Kırklareli'nde geçen yıl kasımda 171 milyon 205 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde 84 milyon 576 bin metreküp olarak ölçüldü. Tekirdağ'da ise geçen yıl kasımda 163 milyon 334 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl kasımda 122 milyon 959 bin metreküpe düştü. Trakya'daki 14 barajda geçen yıl kasım ayında yüzde 47 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 34 olarak tespit edildi.