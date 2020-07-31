2020-07-31 08:53:39 Trafiğe çıkması yasak! İşte yeni canavar
İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini, uzun süredir yeni aracı hakkında ipuçları veriyordu.
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İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini, uzun süredir yeni aracı hakkında ipuçları veriyordu.
Lamborghini, sadece 40 adet üretilecek yeni süper spor otomobili Essenza SCV12 modelinin örtüsünü Bologna’da kaldırdı.
Lamborghini'nin eski Miura Jota ve Diablo GTR gibi modellerinin ruhunu taşıyan bu yeni model, yarış prototiplerinden esinlenilmiş ileri aerodinamik özelliklere de sahip.
Lamborghini'nin CEO'su Stefano Domenicali de pist odaklı bu yeni hiper otomobilleriyle ilgili olarak "Essenza SCV12, firmamızın sunabileceği en iyi pist sürüşü deneyimini yaşatmak için geliştirildi.
Bu modelimiz, asfalt ile araçlarımız arasındaki bağlantıyı vurgulayan mühendislik özelliklerine sahip.
Otomobil aynı zamanda bugüne kadar Lamborghini otomobillerinde kullanılan en güçlü 12 silindirli motora sahip.
Essenza SCV12, markanın yarış mühendisliğinin geldiği noktayı gösteren en yeni model olarak öne çıkıyor.
V12 motor, yüksek hızlarda dinamik süper şarjın katkısı sayesinde 830 beygir güç üretiyor.
Essenza SCV12, FIA düzenlemesinin güvenlik standartlarına uyacak şekilde tasarlanmış ilk GT olma özelliğine sahip.
Essenza SCV12, Squadra Corse'un kuruluşundan bu yana Sant'Agata Bolognese'nin tüm yarış otomobillerini tasarlayan Lamborghini Centro Stile'in yaratıcı çalışmasının sonucu olarak ortaya çıkmış.
Otomobil Lamborghini Squadra Corse ortaklarının logoları olan Pertamina, Pirelli ve Roger Dubuis imzalarını taşıyor.
Otomobilde kullanılan direksiyon, F1 yarış otomobillerinden esinlenilmiş, ekranlı ve çok fonksiyonlu bir yapıya sahip.
Karbon çerçeveli ve FIA onaylı koltuklar, sürücüyü saracak ve güvende tutacak şekilde özenle tasarlanmış.
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