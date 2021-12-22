  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Trabzon'da kar yağışı

2021-12-22 18:46:21
Trabzon'da kar yağışı

Trabzon'un yüksek kesimleri ve kent merkezinde kar etkili olmaya başladı.

#1
Foto - Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından başlayan rüzgar ve yağmur, akşama doğru yerini kara bıraktı. Kısa sürede beyaza bürünen şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde yüksek rakımlı bazı mahallelerin yolları ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından başlayan rüzgar ve yağmur, akşama doğru yerini kara bıraktı. Kısa sürede beyaza bürünen şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde yüksek rakımlı bazı mahallelerin yolları ulaşıma kapandı.

#2
Foto - 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki "Trabzon" yazısı önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar, mevsimin ilk karının tadını çıkardı. Bu arada, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı girişinde bulunan Trabzonspor bilet satış noktasında, Süper Lig'in 19. haftasında bordo-mavili takımın karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı için satışa sunulan biletlere taraftarlar yağışa rağmen ilgi gösterdi.

#3
Foto - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı öncesinde hazırlıkların başladığını belirterek, 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiğini açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı öncesinde hazırlıkların başladığını belirterek, 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiğini açıkladı.

Altın ve doların çökeceğini bilen İslam Memiş'ten yeni tahmin! Bu rakamları görecekler
Ekonomi

Altın ve doların çökeceğini bilen İslam Memiş'ten yeni tahmin! Bu rakamları görecekler

Altın ve doların çökeceğini saatler öncesinden bilen İslam Memiş, önümüzdeki 1 aylık süreçte doların 9,65 seviyelerine gram altının ise 600 ..
Dünyaca ünlü yatırımcı Türkiye müjdesini paylaşarak altın tahmini yaptı: Paranız varsa...
Ekonomi

Dünyaca ünlü yatırımcı Türkiye müjdesini paylaşarak altın tahmini yaptı: Paranız varsa...

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Mobius ayrıca parası olanların yatırımlarının bir kısmını..
CHP'li İBB’ye sert tepki: Paris Belediyesi bile
Gündem

CHP'li İBB’ye sert tepki: Paris Belediyesi bile "portakal soslu karides" ile Noel kutlamıyor!

"Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15,2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz” diyerek so..
Cübbeli Ahmet Hoca’dan çarpıcı çıkış! “Şimdiye kadar böylesi yapılmadı” deyip tercihini açıkladı
Korona Virüs

Cübbeli Ahmet Hoca’dan çarpıcı çıkış! “Şimdiye kadar böylesi yapılmadı” deyip tercihini açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, koronavirüs aşısıyla ilgili cemaat mensuplarını uyardı. 3. doz aşıların yaptırılmasını..
Ahmet Hakan'dan
Medya

Ahmet Hakan'dan "Aman dolar satmayın" diyen Yılmaz'a ayar

Ahmet Hakan, dolar baş aşağı düşerken “Aman dolarlarınızı satmayın. Dolar alın. Fırsat bu fırsattır” diye tavsiyede bulunan İYİ Parti Millet..
BM, Taliban'a 6 milyon dolar ödeyecek! Sebebini duyunca şaşıracaksınız
Dünya

BM, Taliban'a 6 milyon dolar ödeyecek! Sebebini duyunca şaşıracaksınız

Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki çalışanlarının güvenliği için BM ve ABD'nin yaptırım listesinde, FBI'ın 'En Çok Arananlar' listesinde b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay