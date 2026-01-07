  • İSTANBUL
TPAO vazgeçmiyor! 'Petrol var' deyip süre istediler
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TPAO, Batman, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman'daki sahalarında petrol arama ruhsatları için hükümete süre başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Batman, Diyarbakır, Muş'u kapsayan 60 bin 705 hektar saha ile Batman, Adıyaman'ı kapsayan 49 bin 366 hektar sahada TPAO'nun sahip olduğu arama ruhsatlarının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 12 Ocak 2026'dan 12 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

