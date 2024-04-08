  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Toyota ve Huawei, Tesla’ya karşı birleşti

2024-04-08 22:43:54
Toyota ve Huawei, Tesla’ya karşı birleşti

Huawei, Toyota ve Momenta otonom sürüşte lider olan Tesla'ya karşı güçlerini birleştirdi.

#1
Foto - Toyota ve Huawei, Tesla’ya karşı birleşti

Toyota, sürücü destek sistemlerinin (ADAS) geliştirilmesini hızlandırmak ve daha yüksek otonomi seviyelerine çıkmak için Huawei ile masaya oturdu. Huawei’ye ek olarak, otonom sürüş girişimi Momenta ile birlikte çalışacağını duyurdu.

#2
Foto - Toyota ve Huawei, Tesla’ya karşı birleşti

Toyota, Huawei ve Momenta otonom sürüş geliştirecek Üç şirket, Toyota’nın küresel ürün yelpazesine otonom sürüş teknolojilerini entegre etmek için çalışacak. Huawei, ADAS teknolojisi aracılığıyla donanım parçalarını sağlarken, Momenta ise otonom sürüş yazılımına katkıda bulunacak. Toyota, kullanıcı arayüzü ve entegrasyon sürecini denetleyecek.

#3
Foto - Toyota ve Huawei, Tesla’ya karşı birleşti

Ortaklığın ilk hedefi; adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve otomatik acil frenleme gibi sürücü destek özelliklerini ele almak olacak. Daha uzun vadede ise insan müdahalesi olmadan tam sürüşün üstesinden gelebilecek sistemleri geliştirmek istiyor.

#4
Foto - Toyota ve Huawei, Tesla’ya karşı birleşti

Bu ayın sonunda Çin’de düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı’nda ortaklığın resmi olarak duyurulması bekleniyor.

#5
Foto - Toyota ve Huawei, Tesla’ya karşı birleşti

Etkinlik, Toyota’nın mobilite çözümlerini Çin pazarına sergilemesi için oldukça kritik bir öneme sahip.

#6
Foto - Toyota ve Huawei, Tesla’ya karşı birleşti

Otonom sürüş teknolojisinde Tesla FSD ve BYD ön plana çıkıyor.

#7
Foto - Toyota ve Huawei, Tesla’ya karşı birleşti

Ancak Huawei ve otonom yazılımda öne çıkan Momenta gibi teknoloji devleriyle ortaklıklar kurmak, Toyota’nın sürücüsüz sürüş teknolojilerinde ön plana çıkmasını sağlayabilir.

#8
Foto - Toyota ve Huawei, Tesla’ya karşı birleşti

Çin, China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (Çin Bütün Katı Hal Batarya İşbirlikçi İnovasyon Platformu) (CASIP) adlı konsorsiyum oluşturdu. Bu konsorsiyum, Toyota ile daha fazla rekabet edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük 'Onlar görevden alınmalı' diyerek uyardı: AK Parti bunu yaparsa geçmiş olsun
Gündem

Cem Küçük 'Onlar görevden alınmalı' diyerek uyardı: AK Parti bunu yaparsa geçmiş olsun

Gazeteci yazar Cem Küçük, yerel seçimlerin ardından AK Parti'de neşter vurulması gereken ilk yeri açıkladı.
Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Rumeysa bu sen misin?
Gündem

Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Rumeysa bu sen misin?

Taksim'de 'katil Erdoğan' sloganlarıyla yapılan sözde Gazze eyleminde polisin yüzüne tüküren ve gözaltına alınan Rumeysa Şanlı serbest bırak..
Petrol zengini Arap ülkesinden Türkiye kararı: Zarar ediyoruz! Ankara'nın kullanımına açacağız
Ekonomi

Petrol zengini Arap ülkesinden Türkiye kararı: Zarar ediyoruz! Ankara'nın kullanımına açacağız

Kerkük-Ceyhan petrol boru hattındaki akışın kesilmesi nedeniyle milyarlarca dolar zarar eden Irak'tan sürpriz Türkiye hamlesi geldi.
CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen “aile saadeti” ifşası
Siyaset

CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen “aile saadeti” ifşası

Akit’in daha önce de gündeme getirdiği CHP Yenimahalle teşkilatındaki aile yapılanması bu kez partinin kendi yayınladığı ölüm ilanında gözle..
Melih Gökçek'ten dikkat çeken Rumeysa Şanlı paylaşımı!
Gündem

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Rumeysa Şanlı paylaşımı!

Melih Gökçek, Taksim'deki sözde Gazze protestosunda polisin yüzüne tüküren ve devamında 'katil Erdoğan' etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ..
Sevimli yunuslar vapurla böyle yarıştı
Yaşam

Sevimli yunuslar vapurla böyle yarıştı

Sevimli yunuslar Marmara Adası'ndan Tekirdağ'a seyreden arabalı vapurla adeta yarıştı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23