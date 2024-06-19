Toprak sıcaktan bu hale geldi!

Ayçiçek kökleri ile toprağın bağını koparmış oldu. Burada mücadele yapabilecek hiç bir şey yok. Ayçiçeklerinin boynunun bükülmesi bile kuraklıkla alakalı. Ben 10 yıldır ayçiçek ekimi yapıyorum böyle bir zararı bugüne kadar görmedim” dedi.