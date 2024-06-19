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Toprak sıcaktan bu hale geldi!

2024-06-19 14:03:51
Toprak sıcaktan bu hale geldi!

Adana'da aşırı sıcaklar sebebiyle toprak çatladı, ayçiçekler olgunlaşmadan kurudu.

#1
Foto - Toprak sıcaktan bu hale geldi!

Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle ayçiçeklerini erken kurudu. Tam olgunluğa ulaşamadan kuruma başlayan ayçiçek tarlalarındaki yarıklar kuralığı kuraklığı gözler önüne serdi. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu bölgede ayçiçek tarlalarındaki kuraklık manzarası havadan da görüntülendi.

#2
Foto - Toprak sıcaktan bu hale geldi!

Haziran ayında ayçiçeklerinin içinin olgunlaşma dönemi olduğunu aktaran Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, “Geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı sıcaklar nedeni ile ayçiçekleri neredeyse 1 ay erken kurudu. Erken kuruması verim kaybına neden olacak.

#3
Foto - Toprak sıcaktan bu hale geldi!

Baharda aldığı yağmurları baz aldığımızda 300-400 kilo verim vermesi gerekirken şuan sıcaklar sonrası 250 kiloya kadar verim kaybı olması söz konusu. Bu yaşanan sıcaklar ciddi bir verim kaybı yaşatacak.

#4
Foto - Toprak sıcaktan bu hale geldi!

Bu kuraklık ve sıcaklıkla 200-250 kilo verimin üzerine çıkması pek mümkün görünmüyor.

#5
Foto - Toprak sıcaktan bu hale geldi!

Havanın çok ısınmasından kaynaklı arazide buharlaşma ani olduğu için çatlaklar oluştu.

#6
Foto - Toprak sıcaktan bu hale geldi!

Ayçiçek kökleri ile toprağın bağını koparmış oldu. Burada mücadele yapabilecek hiç bir şey yok. Ayçiçeklerinin boynunun bükülmesi bile kuraklıkla alakalı. Ben 10 yıldır ayçiçek ekimi yapıyorum böyle bir zararı bugüne kadar görmedim” dedi.

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