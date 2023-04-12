Toprak derdi yok! Türkiye’de üretiliyor dünya alıyor

Topraksız çilek üretiminin normal çileğe göre avantajlarının daha fazla olduğunu belirten sera sorumlusu İrfan Kümeç, “Topraklı üretimden bunu ayıran en büyük özelliği cocopit olması. Hindistan cevizinin öğütülmüş kabuğudur. Suyun süzülme oranının daha kolay olduğu, kök çürüklüğü gibi toprakta karşılaştığımız hastalıklara nazaran daha az karşılaşıyoruz. İstediğimiz derecede besleyebiliyoruz, bu yüzden cocopit tercih ediliyor” diye konuştu. Seranın 3 yıldır faaliyette olduğunu söyleyen Kümeç, “7,5 dönüm seramız, yaklaşık 165 bin fideden oluşuyor burası. Yıllık ortalama 100 ton hedefliyoruz bu yıl, ürün kapasitemizi 100 ton olarak belirledik. İnşallah da yakalayacağız. Yaklaşık 7-8 ülkeye ihraç ediyoruz, Arap ülkeleri genellikle. Dubai, Katar, Bahreyn, Abu Dabi, Kazakistan var. Talebe yetişmemiz mümkün değil, aşırı talep var ve mümkün mertebe yetişmeye çalışıyoruz. Bunların haricinde iç piyasaya verdiğimiz pazarlar var, Sinop’un dışında İstanbul, Kastamonu, büyük zincir pastanelerle de çalışıyoruz. Bu donanımda Türkiye genelinde sayılı seralardan. Her şeyiyle tam donanımlı, bu yüzden de ürün kalitemiz çok yüksek” şeklinde konuştu.