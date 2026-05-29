Toprağın altı platin, paladyum, rodyum ve altın kaynıyor: Tam 25 kat daha kalın dev rezerv için düğmeye basıldı

Güney Afrika’da yürütülen dev madencilik projeleri, klasik yataklara göre yaklaşık 25 kat daha kalın olan nadir jeolojik cevher tabakalarıyla dünya değerli metal piyasasında tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Ivanhoe Mines tarafından işletilen Platreef madeninde üçüncü şaftın tamamlanmasıyla yıllık cevher çıkarma kapasitesi 5 tona yükseltilirken, bölgedeki bir diğer dev olan Waterberg projesinde de ilk üretim için 2029 yılı hedef seçildi. Otomotivden yeşil enerjiye kadar stratejik sektörlerin temel ham maddesi olan platin, paladyum, rodyum ve altın rezervlerinin bu denli yoğun olması, çıkarma maliyetlerini minimuma indirerek Rusya ve Çin'in ham madde hegemonyasına karşı lojistik bir dönüm noktası oluşturacak.