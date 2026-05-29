Toprağın altı platin, paladyum, rodyum ve altın kaynıyor: Tam 25 kat daha kalın dev rezerv için düğmeye basıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Güney Afrika’da yürütülen dev madencilik projeleri, klasik yataklara göre yaklaşık 25 kat daha kalın olan nadir jeolojik cevher tabakalarıyla dünya değerli metal piyasasında tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Ivanhoe Mines tarafından işletilen Platreef madeninde üçüncü şaftın tamamlanmasıyla yıllık cevher çıkarma kapasitesi 5 tona yükseltilirken, bölgedeki bir diğer dev olan Waterberg projesinde de ilk üretim için 2029 yılı hedef seçildi. Otomotivden yeşil enerjiye kadar stratejik sektörlerin temel ham maddesi olan platin, paladyum, rodyum ve altın rezervlerinin bu denli yoğun olması, çıkarma maliyetlerini minimuma indirerek Rusya ve Çin'in ham madde hegemonyasına karşı lojistik bir dönüm noktası oluşturacak.

Platin, paladyum, rodyum ve altın gibi değerli metallerin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, rezervin dünya madencilik sektöründe son yılların en dikkat çekici keşiflerinden biri olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre cevherin bu kadar yoğun ve kalın olması, çıkarma maliyetlerini düşürürken üretim kapasitesini de ciddi şekilde artırabilir.

Madeni geliştiren şirketler tarafından paylaşılan bilgilere göre Waterberg projesinin ilk üretim aşamasının yaklaşık 2029 yılında başlaması hedefleniyor. Projenin tam kapasiteye ulaşmasının ise birkaç yıl daha sürebileceği ifade ediliyor. Maden sahasının işletmeye alınmasıyla birlikte yılda yüz binlerce ons platin grubu metal üretilebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre rezerv miktarı ve cevher yoğunluğu nedeniyle bölgenin onlarca yıl boyunca aktif kalma potansiyeli bulunuyor.

Projeyi dikkat çekici hale getiren en önemli detaylardan biri ise cevher yapısı oldu. Açıklanan verilere göre bölgede bulunan metal tabakasının kalınlığı, birçok klasik yer altı madenine göre yaklaşık 25 kat daha büyük. Bu durumun kazı süreçlerini kolaylaştırabileceği ve daha verimli üretim sağlayabileceği belirtiliyor. Waterberg sahasının genişliği de dikkat çekiyor. Bölgenin kilometreler boyunca uzanan büyük bir mineral sistemi üzerinde bulunduğu ifade edilirken, uzmanlar bunun son yılların en büyük değerli metal keşiflerinden biri olabileceğini söylüyor.

Projede çıkarılacak platin ve paladyumun özellikle otomotiv sektöründe kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Bu metaller; katalitik konvertörler, hidrojen yakıt hücreleri ve bazı yüksek teknoloji üretimlerinde yoğun şekilde kullanılıyor. Madencilik uzmanlarına göre Waterberg projesi yalnızca Güney Afrika ekonomisi için değil, küresel değerli metal piyasası açısından da stratejik önem taşıyor. Projenin tam üretime geçmesi halinde dünya platin arzında önemli değişimler yaşanabileceği değerlendiriliyor.

