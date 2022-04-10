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Aktüel
6
Toprağa çiğ yumurta ve muz gömerseniz bakın ne olur?

2022-04-10 14:39:54
Toprağa çiğ yumurta ve muz gömerseniz bakın ne olur?

Saksıya veya bahçenizdeki toprağa çiğ yumurta ektiğinizde olanlara inanamayacaksınız.

#1
Foto - Bahçesinde veya saksısında meyve sebze ve çiçek yetiştirenler bitkilerin verimini arttırmanın zorluğunu bilirler.

Bahçesinde veya saksısında meyve sebze ve çiçek yetiştirenler bitkilerin verimini arttırmanın zorluğunu bilirler.

#2
Foto - Genellikle bitkilerin verimini arttırmak için çeşitli zirai ilaçlar ve türlü kimyasallar kullanılır. Ancak bir yumurta ile artık yetiştirdiğiniz sebze ve meyvelerden kat kat verim alacaksınız. Üstelik tek yapmanız gereken bitkileri ekerken kullanacağınız topraklara çiğ yumurta ekmek.

Genellikle bitkilerin verimini arttırmak için çeşitli zirai ilaçlar ve türlü kimyasallar kullanılır. Ancak bir yumurta ile artık yetiştirdiğiniz sebze ve meyvelerden kat kat verim alacaksınız. Üstelik tek yapmanız gereken bitkileri ekerken kullanacağınız topraklara çiğ yumurta ekmek.

#3
Foto - Yumurta kabuklarının içerdiği kalsiyum ve çeşitli mineraller toprağa fazla miktarda mineral sağlıyor. Toprağın altına bırakacağınız çiğ yumurta sayesinde toprağınız hem mineral kaynağı olacak, hem ektiğiniz bitkilerin köklerinin çürümesini engelleyecek hem de, ekmiş olduğunuz sebze ve meyvelerin verimliliğini büyük ölçüde arttıracaktır.

Yumurta kabuklarının içerdiği kalsiyum ve çeşitli mineraller toprağa fazla miktarda mineral sağlıyor. Toprağın altına bırakacağınız çiğ yumurta sayesinde toprağınız hem mineral kaynağı olacak, hem ektiğiniz bitkilerin köklerinin çürümesini engelleyecek hem de, ekmiş olduğunuz sebze ve meyvelerin verimliliğini büyük ölçüde arttıracaktır.

#4
Foto - İlk olarak bitkinizi ekeceğiniz toprağı seçmelisiniz. Daha sonra çiğ yumurtanızı toprağa koyup üzerine toprak serpin. Yumurtanız çürümeye başladıkça toprağınız mineral deposu olacaktır. Bu işlemi bozulmuş yumurtalardan yapmak daha iyi sonuç verecektir.

İlk olarak bitkinizi ekeceğiniz toprağı seçmelisiniz. Daha sonra çiğ yumurtanızı toprağa koyup üzerine toprak serpin. Yumurtanız çürümeye başladıkça toprağınız mineral deposu olacaktır. Bu işlemi bozulmuş yumurtalardan yapmak daha iyi sonuç verecektir.

#5
Foto - Profesyoneller tarafından uygulanan bu yöntem daha sonra bahçesinde sebze, meyve ve çiçek yetiştiren insanlar tarafından da uygulanmaya başlandı. Ve çok iyi sonuçlar alındığı söyleniyor. Profesyoneller bunu muz kabukları ile de deniyorlar. Dilerseniz sizde aynı yöntemle deneyebilirsiniz. Denedikten sonra tek yapmanız gereken bitkilerinizin verimini izlemek.

Profesyoneller tarafından uygulanan bu yöntem daha sonra bahçesinde sebze, meyve ve çiçek yetiştiren insanlar tarafından da uygulanmaya başlandı. Ve çok iyi sonuçlar alındığı söyleniyor. Profesyoneller bunu muz kabukları ile de deniyorlar. Dilerseniz sizde aynı yöntemle deneyebilirsiniz. Denedikten sonra tek yapmanız gereken bitkilerinizin verimini izlemek.

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