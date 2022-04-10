Toprağa çiğ yumurta ve muz gömerseniz bakın ne olur?

Profesyoneller tarafından uygulanan bu yöntem daha sonra bahçesinde sebze, meyve ve çiçek yetiştiren insanlar tarafından da uygulanmaya başlandı. Ve çok iyi sonuçlar alındığı söyleniyor. Profesyoneller bunu muz kabukları ile de deniyorlar. Dilerseniz sizde aynı yöntemle deneyebilirsiniz. Denedikten sonra tek yapmanız gereken bitkilerinizin verimini izlemek.