  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray'ı yıkan ani ölüm! Yemek yerken fenalaşan yıldız isim hayatını kaybetti: Şok edici ve trajik bir darbe

Darphane o paranın basımını resmen durdurdu! Vatandaşın cüzdanında da esnafın kasasında da yok: Kilosu tam 230 TL oldu

Çorum’da dünyayı ayağa kaldıran gelişme! Tarlasını gezen çiftçinin ayağına takıldı! 1 metre uzunluğunda, 150-200 kilo ağırlığında! Yerden resmen fışkırdı

Tüm Türkiye’yi şaşırtan haber Manisa'dan geldi! O manzara, gözleri fal taşı gibi açtı! Bu nasıl iş Allah aşkına

Beşiktaş'tan beklenmedik hamle! Apar topar bu kararı aldı! Bakalım bundan sonra ne olacak?

İsmail Kartal’dan büyük uyanıklık! Tekrar çağırmaya kalkışacak! Sebebi ise hiç ama hiç şaşırtmadı!

Ruslardan büyük uyanıklık! Türkiye'yi bırakıp Gürcistan'da açmaya başladılar! Sebebi ise şaşırtmadı

Sokakta kuşları besleyen kadın, hayatının şokunu yaşadı! Belediye acımadı, okkalı cezayı bastı! Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız

Tüm Türkiye'ye gece yarısı ilan edildi! Artık yok! Büyük şok...

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Gündem
3
Toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! Ücretsiz ve indirimli kartlar tek tek toplanıyor! Uymayana para cezası kesilecek

2024-01-19 13:04:28
Toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! Ücretsiz ve indirimli kartlar tek tek toplanıyor! Uymayana para cezası kesilecek

65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren flaş karar. Bunu yapanların kartları tek tek geri toplanacak. 65 yaş üstü vatandaşlar için belediye otobüslerini ücretsiz kullanma hakkı, haksız kart kullanımının artması nedeniyle uyarı yapıldı. Milyonlarca yaşlı vatandaşı ilgilendiren bu konuda yaşanan sorunlardan dolayı yeni kararlar alındı. Son dönemlerde, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartlarının yanlış kullanımı sebebiyle verilen cezaların sayısında belirgin bir artış yaşanıyor. Ücretsiz ulaşım kartı kullananlar bu kurala uymazsa kartları tek tek geri toplanacak. Öte yandan uymayanlara para cezası kesilecek.

#1
Foto - Toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! Ücretsiz ve indirimli kartlar tek tek toplanıyor! Uymayana para cezası kesilecek

Konu ile ilgili benzer bir durum Bursa'da yaşayan bir vatandaşın başına geldi. 67 yaşındaki Nejdet Bekiroğlu'nun, akrabasına gelen ücretsiz ulaşım kartını kullanması nedeniyle aldığı para cezası ve kartının engellenmesi olayı, yaşlı vatandaşların kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Bekiroğlu'nun yaşadığı durum, birçok kişi için örnek teşkil ediyor ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile indirimli kart sahiplerinin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

#2
Foto - Toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! Ücretsiz ve indirimli kartlar tek tek toplanıyor! Uymayana para cezası kesilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş yetkilileri, kartların başkaları tarafından kullanılmasının önüne geçmek amacıyla bu tür durumlarda ciddi cezalar uygulandığını belirtti. Usulsüz kullanımların tespit edilmesi durumunda kartlara el konulduğu ve para eza kesildiği vurgulandı. Nejdet Bekiroğlu'nun yaşadığı mağduriyet, vatandaşları kartlarını başkalarına kullandırmamaları konusunda bir kez daha uyardı. Bu tür durumların birçok kişiyi etkilediğini ve mağduriyet yarattığını ifade ederek, yaşlı vatandaşları ve indirimli kart sahiplerini daha dikkatli olmaya çağırdı. Bu uyarı, haksız kullanımın önüne geçilmesi adına bir hatırlatma niteliği taşıyor.

Adnan Oktar'ı aklamaya çalışan hakim ve savcılar yargılanacak!
Gündem

Adnan Oktar'ı aklamaya çalışan hakim ve savcılar yargılanacak!

Adnan Oktar Suç Örgütü’nü aklamaya yönelik tartışmalı karar veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne ilişkin Hakimler ve Sav..
İstanbullunun Murat Kurum'a teveccühü sosyal medyanın gündeminde!
Gündem

İstanbullunun Murat Kurum'a teveccühü sosyal medyanın gündeminde!

Adı açıklandığı günden beri İstanbulluya umut olan Murat Kurum her ziyaret ettiği yerde vatandaşın teveccühü ile karşılaşıyor...
19 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

19 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (19 Ocak 2024) sunuyoruz...

Kimi vezir olur kimi rezil olur! İşte şimdi Aslı’ya gülüp geçebilirsiniz
Gündem

Kimi vezir olur kimi rezil olur! İşte şimdi Aslı’ya gülüp geçebilirsiniz

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletinden uzaya fırlatıldı. Yolculuğun başlamasıyla birlikte gaze..
Memurun 3 katından az maaş alan emekli için 2 yeni formül
Ekonomi

Memurun 3 katından az maaş alan emekli için 2 yeni formül

Memurun 3 katından az maaş alan emekli için 2 yeni formül devreye alınacak. Bunlar arasında emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasından, 6..
İlk Türk astronot uzaya çıkıyor! Tarihi ana dakikalar kaldı
Gündem

İlk Türk astronot uzaya çıkıyor! Tarihi ana dakikalar kaldı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna dakikalar kaldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23