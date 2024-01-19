Toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! Ücretsiz ve indirimli kartlar tek tek toplanıyor! Uymayana para cezası kesilecek

Konu ile ilgili benzer bir durum Bursa'da yaşayan bir vatandaşın başına geldi. 67 yaşındaki Nejdet Bekiroğlu'nun, akrabasına gelen ücretsiz ulaşım kartını kullanması nedeniyle aldığı para cezası ve kartının engellenmesi olayı, yaşlı vatandaşların kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Bekiroğlu'nun yaşadığı durum, birçok kişi için örnek teşkil ediyor ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile indirimli kart sahiplerinin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.