2024-01-19 13:04:28 Toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! Ücretsiz ve indirimli kartlar tek tek toplanıyor! Uymayana para cezası kesilecek
65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren flaş karar. Bunu yapanların kartları tek tek geri toplanacak. 65 yaş üstü vatandaşlar için belediye otobüslerini ücretsiz kullanma hakkı, haksız kart kullanımının artması nedeniyle uyarı yapıldı. Milyonlarca yaşlı vatandaşı ilgilendiren bu konuda yaşanan sorunlardan dolayı yeni kararlar alındı. Son dönemlerde, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartlarının yanlış kullanımı sebebiyle verilen cezaların sayısında belirgin bir artış yaşanıyor. Ücretsiz ulaşım kartı kullananlar bu kurala uymazsa kartları tek tek geri toplanacak. Öte yandan uymayanlara para cezası kesilecek.