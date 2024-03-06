Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Elmas Tapan'ın babası Sedat Tapan, "Kızımızı yıllar önce geç teşhis sonucu beyin kanamasından kaybettik. Fransa'dan tıbbi bir malzeme gelecek dediler. Biz kendimiz gidip alalım dediler ama onu da kabul etmediler. Helikopterle gelecek, ambulans uçakla gelecek dediler ama yalan söylemişler. Fişi çekeceklerini söylediler. Eğer yapmazlarsa böyle yatalak kalacağını, bitkisel hayatta olacağını söylediler. Sadece kalbi atıyordu. Burada bir Türk hastanesi şart. Nikâhına 3 hafta kala kızım vefat etti. Medeniyetin tam göbeğinde, sözde en son teknolojiyi kullanıyorlar, üstelik üniversite hastanesi, yapacak bir şey yok denilerek fişini çekiyorlar. Bunları göz önünde bulundurarak, Hollanda- Belçika- Almanya sınırları yakınında bir devlet hastanesi istiyoruz. Özel istemiyoruz, devletimizin kontrolünde olan bir kamu hastanesi istiyoruz" dedi.