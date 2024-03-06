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Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

2024-03-06 09:49:15
Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

23 hastanenin iflas ettiği 80 tanesinin de batmak üzere olduğu Avrupa ülkesinden Türkiye'ye sürpriz bir çağrı geldi.

#1
Foto - Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Dünya genelindeki ekonomik kriz artık içinde çıkılamaz hale gelmiş durumda.

#2
Foto - Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Ekonomik kriz artık sağlık sektörünü vurmaya başladı.

#3
Foto - Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Bu da hastanelerin iflas etmesine sebep oluyor.

#4
Foto - Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Almanya'da geçtiğimiz sene 23 hastane iflas bildiriminde bulundu.

#5
Foto - Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Ülkede 80 tane hastanenin de iflas edeceği açıklandı.

#6
Foto - Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Bunun üzerine 6.5 milyon gurbetçinin yaşadığı Avrupa'da yıllardır dillerden düşmeyen bir talebi gündeme taşındı. Bazı Avrupa ülkelerinde tedavi gördükleri sırada fişi çekilmek üzereyken Türkiye'nin ambulans uçakla yurda getirdiği hastaların aileleri Avrupa'da bir Türk kamu hastanesi açılması talebini dile getirdi.

#7
Foto - Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Sabah'ın haberine göre; Hollanda'da hayatlarının baharında yaşama veda eden Dilara Şahin, Elmas Tapan ve Funda Gök'ün babaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Belçika, Almanya, Fransa üçgenine yakın noktada yer alan Hollanda'nın Eindhoven şehrine tamamı Türk doktor ve hemşirelerden oluşan bir devlet hastanesi yapılması yönündeki taleplerini dile getirdi.

#8
Foto - Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Demokratlar Birliği Derneği (UDB) Temsilcisi Zafer Gültekin, "Binlerce imza topladık. Hollanda Meclisi'ne de sunacağız. Türk hastanesi kurmak istiyoruz. Onay çıkarsa yer tahsisi yapılır. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla gerekli protokoller yapılır, doktor ve hemşire görevlendirmeleri için planlamalar sağlanır. Tüm çalışanların Türk olmasını istiyoruz. Kimse bedava olsun istemiyor. Buranın sigortasıyla kendi ülkemizin doktoruna muayene olmak istiyoruz" dedi.

#9
Foto - Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Funda Gök'ün babası Halil Gök, "Hep hayalimizde böyle bir şey vardı. Türk doktorlarına tedavi olsak diye. Kendimizi emanet edeceğimiz Türk doktorlarımız burada olsa, gönül rahatlığıyla tedavi oluruz, erken teşhis de yaparlar" dedi.

#10
Foto - Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin, "Keşke öyle bir hastane burada açılsa. Kızımızın tedavisi İstanbul'da Siyami Ersek'te sürerken Sağlık Bakanımız bizi ziyaret etmişti. Dilara'yı kontrol etti. Orda 30-40 dakika konuştuk. Kendisine de söyledim: 'Türkiye'miz bir hastane açamaz mı Avrupa'nın orta noktasına. Orada insanların sigortası da var. Bedava da bakım yapmayacaksınız. Orada herkes tedavi edilir sigortasıyla.' Gülümsedi. Başhekim, "Aslında çok güzel bir fikir" dedi. Gülümsedi, gözüme baktı, gücümüz yetmiyor gibisinden mi artık bilmiyorum. 'Hekim açığımız var' dedi. Haberlerde izliyoruz. Keşke öyle bir yer açılsa" ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Elmas Tapan'ın babası Sedat Tapan, "Kızımızı yıllar önce geç teşhis sonucu beyin kanamasından kaybettik. Fransa'dan tıbbi bir malzeme gelecek dediler. Biz kendimiz gidip alalım dediler ama onu da kabul etmediler. Helikopterle gelecek, ambulans uçakla gelecek dediler ama yalan söylemişler. Fişi çekeceklerini söylediler. Eğer yapmazlarsa böyle yatalak kalacağını, bitkisel hayatta olacağını söylediler. Sadece kalbi atıyordu. Burada bir Türk hastanesi şart. Nikâhına 3 hafta kala kızım vefat etti. Medeniyetin tam göbeğinde, sözde en son teknolojiyi kullanıyorlar, üstelik üniversite hastanesi, yapacak bir şey yok denilerek fişini çekiyorlar. Bunları göz önünde bulundurarak, Hollanda- Belçika- Almanya sınırları yakınında bir devlet hastanesi istiyoruz. Özel istemiyoruz, devletimizin kontrolünde olan bir kamu hastanesi istiyoruz" dedi.

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