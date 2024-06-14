Topkapı Sarayı’ndaki 200 yıllık ‘Mekke ve Medine’ temalı tablolar restore ediliyor

Kabe’nin ve çevresinin en ince ayrıntısına kadar resmedildiği tablonun yapılışı 1799 yılına tarihlendi. Yağlıboya tekniğiyle yapılan ve yaklaşık 4,5 metrekare ebadında olan tablo, Mescid-i Haram’ın içindeki ve dışındaki yapıları hem çizimle hem de yazıyla destekleyerek göstermesi bakımından ayrı bir önem taşıyor. Tablo Atölyesi’nde restorasyon çalışması tamamlanmak üzere olan ‘Medine’ temalı eserin ise ressamı ve yapım tarihi net olarak bilinmiyor. 19. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen tablonun üzerinde minyatür ve hat yazı sanatından örnekler yer alıyor. Yağlıboya tekniğiyle yapılan ve ebadı yaklaşık 1,18 metrekare olan tabloda, Mescid-i Nebevi ve Medine şehri ayrıntılı olarak resmediliyor. Medine’ tablosunun restorasyonunda sona gelindi Görsel belge niteliği taşıyan ‘Mekke’ ve ‘Medine’ temalı iki tablo için restorasyon planı hazırlandı. Plan kapsamında ‘Medine’ tablosunun restorasyonunda sona gelindi. ‘Mekke’ temalı tablonun ise belgeleme işlemi tamamlandı. ‘Mekke’ tablosu mikroskop ve infrared incelemesi, ön ve arka yüzey temizliği, sağlamlaştırma, koruma ve bakım gibi bir dizi uygulamadan geçecek. Bugüne kadar sergilenmeyen tablolar, restorasyonları tamamlandıktan sonra sanatseverlerle buluşturulacak. “Bu eserler aynı zamanda belge niteliği taşımaktadır”