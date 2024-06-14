2024-06-14 13:35:28 Topkapı Sarayı’ndaki 200 yıllık ‘Mekke ve Medine’ temalı tablolar restore ediliyor
Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Koleksiyonu’na ait, ‘Mekke’ ve ‘Medine’ şehirlerini tüm ayrıntılarıyla gösteren iki tablo restore ediliyor. 19. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülen ve bugüne kadar sergilenmeyen tablolar, restorasyonları tamamlandıktan sonra sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Türkiye'nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar Başkanlığı, müzecilik faaliyetlerinin temelini oluşturan restorasyon çalışmalarıyla kültürel mirası korumaya devam ediyor. Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Koleksiyonu’na ait, İslam aleminde kutsal olan ‘Mekke’ ve ‘Medine’ tabloları başkanlığa bağlı Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi’nde restore ediliyor. Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda yer alan Darphane-i Amire yerleşkesinde çalışmalarını yürüten Tablo Atölyesi’nde, restore edilen ‘Mekke’ temalı ilk eserin ressamı, ‘Müzehhib El-Hac Feyzullah’ olarak kayıtlarda geçiyor.