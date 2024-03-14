TOKKDER’in Yönetim Kurulu Başkanlığına Kağan Yaşa seçildi!

TOKKDER’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa ise, şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu görevi büyük bir başarı ve sorumluluk bilinciyle yürüten kıymetli dostum İnan Ekici’ye teşekkürlerimi sunuyorum. TOKKDER’deki yeni görevimde, tüm üyelerimizin katkılarıyla süregelen çalışmaların başarı ile devam ettirilmesinin yanı sıra yeni yaklaşımlar ile oto kiralama ve mobilite sektörünü çok daha iyi noktalara taşımak hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Günümüzde değişen tüketici tercih ve beklentilerine paralel olarak, sektörümüz müşterilerinin mobilite ihtiyacını karşılamak adına A’dan Z’ye birçok hizmeti sunar hale geldi. Biz de bu bilinçle, derneğimizin ismine “mobilite”yi ekledik. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği mobilite alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerine kaliteli, kapsamlı ve ihtiyaca özel en iyi hizmeti vermek için çaba sarf eden sektörümüzün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaya devam edecek” dedi.