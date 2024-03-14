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Otomotiv
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TOKKDER’in Yönetim Kurulu Başkanlığına Kağan Yaşa seçildi!

2024-03-14 14:52:44
TOKKDER’in Yönetim Kurulu Başkanlığına Kağan Yaşa seçildi!

Türkiye’de araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu olan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 22’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. İki yıl sürecek olan yeni dönemde görev alacak yönetim, denetim ve disiplin kurullarının belirlendiği toplantıda, 3 dönemdir Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten İnan Ekici, koltuğunu TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa’ya devretti. Uyum içinde geçen seçimlerin ardından TOKKDER’in yeni Yönetim Kurulu’nda ise şu isimler yer aldı: TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa, Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, ALD Automotive / LeasePlan Türkiye Ülke Genel Müdürü Türkay Oktay, Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem, Oto Plan Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Unat, Zeplin Car Rental Genel Müdürü Hakan Sevim, Europcar Mobilite Grup Türkiye CEO’su Fırat Fidan ve Filokur Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları da Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici ve Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün oldu.

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Foto - TOKKDER’in Yönetim Kurulu Başkanlığına Kağan Yaşa seçildi!

Genel kurul toplantısında konuşan İnan Ekici, “Uzun yıllardır görev yaptığım iş alanımda sivil toplum kuruluşu liderliği yapmak, sektör adına sözcülük yapmak, sektörün kalkınmasına ve dönüşümlere vesile olmak benim için mutluluk vericiydi. Üç dönem boyunca, güç birliğine inanan birey ve kurumlarla birlikte, severek ve inanarak çalıştığım görevimden, yerimi çok kıymetli bir meslektaşıma bırakarak ayrılıyorum. Barış ortamında gerçekleşen bir seçimle göreve gelen sevgili Kağan Yaşa’yı tebrik ediyorum. Bu ulvi görevi en iyi şekilde icra edeceğine yürekten inanıyor, son derece müsterih bir şekilde koltuğumu devrediyorum. Derneğimizin, yeni ve kapsayıcı ismiyle pek çok yeni önemli işe imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

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Foto - TOKKDER’in Yönetim Kurulu Başkanlığına Kağan Yaşa seçildi!

TOKKDER’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa ise, şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu görevi büyük bir başarı ve sorumluluk bilinciyle yürüten kıymetli dostum İnan Ekici’ye teşekkürlerimi sunuyorum. TOKKDER’deki yeni görevimde, tüm üyelerimizin katkılarıyla süregelen çalışmaların başarı ile devam ettirilmesinin yanı sıra yeni yaklaşımlar ile oto kiralama ve mobilite sektörünü çok daha iyi noktalara taşımak hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Günümüzde değişen tüketici tercih ve beklentilerine paralel olarak, sektörümüz müşterilerinin mobilite ihtiyacını karşılamak adına A’dan Z’ye birçok hizmeti sunar hale geldi. Biz de bu bilinçle, derneğimizin ismine “mobilite”yi ekledik. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği mobilite alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerine kaliteli, kapsamlı ve ihtiyaca özel en iyi hizmeti vermek için çaba sarf eden sektörümüzün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaya devam edecek” dedi.

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Foto - TOKKDER’in Yönetim Kurulu Başkanlığına Kağan Yaşa seçildi!

Toplantıda, derneğin isim değişikliği için bir öneri de gündeme geldi. Bu kapsamda, derneğin isminin “Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği” olarak değiştirilmesi yönünde bir tüzük değişikliği önerisi de genel kurulun onayına sunuldu. Genel kurulun öneriyi kabul etmesiyle derneğin yeni isminin “Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği” olmasına karar verildi.

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